FUERA DE CONTRATO

Trabajadores y sus familias participaron en los programas preventivos de salud en la feria realizada en la explanada de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, coordinada por el Sindicato Nacional Democrático, el Gobierno del Estado y la empresa.

El acto fue encabezado por Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático; Fidencio de León y Francisco Ríos, secretarios de las secciones 147 y 288; Lorenzo González Merla, Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente de AHMSA; y el doctor Esteban Parra, representante del Sector Salud.

"Esta Feria de la Salud es resultado del trabajo conjunto de los representantes mineros, el secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez, y Altos Hornos de México para llevar bienestar a los trabajadores, sus familias y a la comunidad en general" señaló Ismael Leija.

En los módulos, profesionales de la salud ofrecieron orientación sobre cuidado bucal, prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer de mama, medidas de seguridad en el hogar, además de vacunación contra la Influenza y el complemento del esquema infantil.

Poe otro lado sobre el tema de los dos ex empleados de confianza que la mañana del martes se plantaron en la plaza principal, justo es decir que los señores tratan de engañar y confundir a la sociedad, pero además se alcanza a observar que hay gente detrás del movimiento, de eso no hay duda.

No es posible que salgan con esa cosa de que van a ir a México a la mañanera, que tienen las puertas abiertas del Senado y de la Secretaría del Trabajo, todo eso hace ver que hay intereses económicos ya no tan ocultos, no hay duda los únicos perjudicados serán ellos al quemarse por completo.

Tengo en mis manos copia de los expedientes en donde Juan José Segovia Rodríguez, Sebastián Cisneros Martínez y Eliezer Elías Cazares Cruz, cobraron su finiquito, incluso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, es decir todo legal, por ello se insiste los están utilizando por completo.

Tan fácil que es mentir y engañar, acusar y difamar un supuesto despido injustificado, se insiste la Ley Federal del Trabajo no obliga a patrones a retener dentro de su plantilla personal que ya no sirve, para eso está la tabla para liquidar conforme a ley, veremos las intenciones de esos dos chavos

En otro tema, de nueva cuenta el Sindicato Democrático, volvió a derrotar al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, magistrados negaron el amparo promovido para tratar de desaparecer mal democrático, ya no tiene nada que hacer en ese mundo de litigios enajenados y engañosos.

Ismael Leija, dice que ya le dijeron que ganó el amparo, por lo tanto lo que sigue es buscar la forma de aumentar la membrecía y dice que hay trabajadores de cuando menos cuatro empresas que buscan la manera de afiliarse a esa organización, ahora con el camino despejado van a ver la manera de responder.

También dice que con la negativa de amparo se dan condiciones para conseguir los recuentos en tres secciones, los obreros piden eso, por ello conforme avancen los días se trabajará en ese aspecto, como toda organización el democrático también busca crecer en cuanto afiliados se refiere.

"Ese señor de Napoleón, ya no tiene nada que hacer, perdió su última jugada, y tiene que reconocerlo, son años de litigios pero a final la ley se cumplió, ahora lo que sigue es trabajar por la base trabajadora y aumentar la membrecía de afiliados ante el interés que muestran" apuntó.

Nos leemos mañana...