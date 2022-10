FUERA DE CONTRATO

El director de Seguridad de Altos Hornos de México, Lorenzo González Merla, es una persona que no conoce su función, no pone a trabajar a su equipo, y responsabiliza a sindicalizados del desorden que existe en esta materia dentro de las dos siderúrgicas, dijo Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero dijo que existen una serie de fallas en materia de seguridad por la irresponsable actitud del director de esa área, que no le pon atención a su función prefiere pasar el tiempo fuera de su oficina y se olvida de la importancia de su función.

"Incluso ya no celebran reuniones de cinco minutos, en donde los trabajadores tocaban ese tema que es importante en razón de que se les orientaba sobre la importancia de aplicar todas las medidas de seguridad, el señor dice que los sindicalizados se descuidan, pero la seguridad es un tema de todos" apuntó.

Leija Escalante, enfatizó que es tiempo para que González Merla, se ponga a trabajar que deje de echar culpas a sindicalizados, nadie en su sano juicio puede llegar a pensar que solo los sindicalizados están obligados a atender las medidas de seguridad, también corresponde a personal de confianza, indicó.

Por su parte el coordinador de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Industrial de la 147 Sergio Cárdenas Lujan, se pregunta que hace González Merla, para resolver la falta de equipo de trabajo, que ha hecho con las instalaciones que generan condiciones inseguras, no hay capacitación, y los jefes de turno amedrentan a los trabajadores.

"Los hostigan y amenazan, por eso mi pregunta es que han hecho, que hacen por proteger a trabajadores, no hay una sola acción de ese tipo, no se vale que González Merla, responsabilice a sindicalizados de los accidentes que se registran, todo es por su falta de capacitación y mala dirección" acusó.

Enumeró una serie de irregularidades que se registran en la planta Uno de Altos Hornos de México ante el desinterés de González Merla, a quien le quedó grande el puesto, desconoce todo lo relativo al aspecto de seguridad, y siempre busca la forma de endosar el problema a sindicalizados.

"Lo que debe hacer es ponerse a trabajar y poner a trabajar a sus colaboradores que no hacen nada por la seguridad, no hay reuniones, no hay equipo, podemos pasar todo el día enumerado las irregularidades que comete ese señor que se dice director de un de departamento que maneja como quiere" señaló.

En otro tema, de 18 Contratos Colectivos de Trabajo que maneja la CTM de Frontera dos ya pasaron la prueba del añejo, los trabajadores de las empresas Nemac y Postes de México legitimizaron el documento, faltan 16 pero se sigue trabajando en ese aspecto, dijo el dirigente cetemista.

José David Galindo Montemayor dijo que es importante platicas con la base sindical sobre este proceso que forma parte de la Ley Federal de Trabajo, la importancia que tiene para proteger sus derechos, lo que representa ese documento que contiene una serie de beneficios para todos.

"Por nuestra parte nos dedicamos a dialogar con todos los agremiados, es la manera de orientarlos, de esa manera al llegar el día del proceso tengan información, que al momento de decir lo hagan a consciencia, conscientes de lo que se puso en juego, en este caso el Contrato Colectivo de Trabajo" apuntó.

Galindo Montemayor, indicó que si un trabajador tiene información clara y exacta, no se puede equivocar al momento de votar, sobre todo porque tienen que proteger todos sus derechos al recordar que en cada negociación salarial engordan las prestaciones que disfrutan, apuntó.

