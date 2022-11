FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el tema sindical, en lo social se mantienen las quejas contra los encargados de los módulos del Repuve, al seguir con la mala actitud de exigir dinero para la regularización de unidades extranjeras, y empieza la cuente regresiva.

Lo anterior al recordar que el 31 de diciembre concluye la fecha para este proceso, aunque tampoco se puede descartar que se haga más político, el próximo año hay elecciones por lo tanto todos van a intentar sacar tajada, es decir mantener la regularización también es oportunidad para hacer proselitismo a favor de MORENA.

Cuestión de analizar el panorama y entender que las cosas se han manejado de esa manera, lo mismo ocurrió con la campaña de vacunación contra el Covid-19, los llamados Servidores de la Nación, fueron los encargados pero la verdad con muy malos resultados, hasta que se abrió el proceso.

Sea como sea es tiempo de que se ponga atención a las quejas de los propietarios de unidades extranjeras quienes son obligados a entregar fuertes cantidades de dinero, de lo contrario se quedan afuera y eso como que no es correcto, ojalá y alguien entienda y ponga alto.

Hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión, en lo particular me llamó la atención cuando habla de los talentos, es cierto muchas veces por temor no lo demuestras, por esa razón es bueno reflexionar en ese tema, adelante con la lectura.

Leyendo a Sir Ken Robinson encontré estas palabras que dijo en un Foro Mundial sobre el Talento: "Tengo el firme convencimiento de que la mayoría de los adultos no sabe cuáles son sus talentos ni sus habilidades innatas. Y esto nos ocurre porque el talento suele estar marginado, no nos hemos preocupado por él".

Este Caballero inglés, afirmó rotundamente que "es falso que el talento se tiene o no se tiene, que se desarrolla en pocos ámbitos y que sólo está presente en algunas personas. Yo creo que todos lo tenemos, pero tan sólo nos falta cultivarlo. En el momento que lo hagamos repercutirá en el desarrollo de nuestra sociedad".

Eso me recordó la parábola de Jesús acerca de los talentos, a cada uno de nosotros se nos dio talentos y hay que cultivarlos sin temor alguno para ser hallados buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.

Creo que muchos no están disfrutando de la vida porque no están usando sus talentos, y no usan sus talentos porque sus pensamientos son lineales o convencionales. Necesitas pensar diferente, pensar fuera de la caja.Recuerda esto: "Si sigues pensando de la misma manera seguirás viviendo en la frustración"

El Apóstol Pablo decía: "Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir". Lo que hasta ahora tenemos es por la manera en que hemos pensado. Si estás cansado de vivir así necesitas cuestionarte y convertirte en un pensador de posibilidades.

Quizás ha escuchado de los hermanos Wright, Orville y Wilbur, son conocidos mundialmente por ser pioneros en la historia de la aviación. Ellos eran fabricante de bicicletas pero se atrevieron a pensar diferente y en su época el pensamiento popular fue: "Si Dios hubiera querido que voláramos, nos habría dado alas.".

Con esos talentos comienza a pensar de manera creativa como puedes hacer la diferencia en el mundo de hoy. Creo que los mejores inventos están por crearse, los mejores negocios están por darse, las mejores canciones, y otros tantos regalos están por abrirse de parte de personas como tú y como yo que nos atrevimos a salirnos del molde de pensamiento

lineal.

¿En aquello que haces o que te gusta cuál es el pensamiento que hay?

¿Cuál es el pensamiento que deseas dejar después de mostrar que si es posible?

Hoy es el mejor día para convertirte en un hacedor de historia, se valiente, no escondas tu talento, piensa fuera de la caja o vive como si la caja no existiera.

Bonita reflexión, verdad

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..