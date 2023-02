FUERA DE CONTRATO

El panorama que presenta Altos Hornos de México da margen a que sigan los comentarios de todo tipo, ahora salen con que a empleados de confianza los van a enviar a sus casas sin pagarles salario, otros dicen que será el 50 por ciento y otros que ya no es necesario que ya se arregló el asunto.

No hay día que no se presenten comentarios de todo tipo, eso provoca desanimo entre la sociedad, que sigue a la espera de noticias oficiales en cuanto al rumbo y futuro de la empresa siderúrgica, se dice que el tema de la quiebra es otro rollo, que en nueve ocasiones anteriores la libró.

Cuestión de esperar porque la empresa por medio de su cuadro legal presentó su respuesta, es decir para justificar, entonces si la jueza dice que no por supuesto que cuenta con el recurso de amparo y se insiste tendrán que esperar mínimo otros dos años más para entonces esta película será otro rollo.

Vamos a esperar las cosas, pero de que el Sindico tendrá que seguir en espera de eso no hay duda, no es cuestión de que la juez lo haya ordenado, AHMSA tiene el derecho de ampararse, no es cuestión de que digan háganse a un lado que voy yo, no señores lo mejor es calma y nos amanece.

Del lado sindical, Los ex trabajadores de AHMSA que salieron por retiro voluntario deben actuar con prudencia y evitar caer en manos de "coyotes" que se dedican a ofrecer sus servicios para el trámite de su pensión ante el IMSS, retiro de Afores y del Infonavit, no tienen porque pagar, alertó Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que siempre que hay un grupo de trabajadores que se retiran, aparecen las personas que ofrecen sus servicios, saben como meter duda y les dicen que ellos se encargan de todo pero a cambio de una fuerte cantidad de dinero.

"No se vale que paguen de acuerdo a la Ley del IMSS tienen derecho a recibir su pensión y recuperar el fondo de la vivienda, del Afore y del Infonavit, no hay obstáculos para su derecho, por ello es importante que los compañeros conozcan y no se dejen engañar de esas personas" apuntó.

Incluso recordó que en anteriores ocasiones un asesor experto en esos temas se presenta al recinto sindical a dar asesorías sobre el tema a los trabajadores, el evento es gratuito, si quieren lo pueden contratar, pero ya es decisión personal de cada ex trabajador que acuda al encuentro.

Por el lado de la 288, las condiciones que presenta Altos Hornos de México no detendrá la revisión del Contrato Colectivo de la 288, que convocó a trabajadores de AHMSA dos a registrarse y participar en la elección a celebrarse el jueves y donde se elegirán los comisionados e integrantes del Comité de Huelga.

Teodoro Fuentes Amador, vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que fue el pasado lunes seis cuando se colocó la convocatoria, el registro de aspirantes fue hoy martes en horario de oficina, y el miércoles será el asentamiento de bases para el desarrollo del proceso electoral.

Recordó que serán 5 los comisionados que revisarán el Contrato Colectivo de Trabajo y 8 que formaran el Comité de Huelga, los electos serán de acuerdo al número de votos que alcanzaron, de esa manera es una forma de respetar la voluntad de los trabajadores en las urnas.

Destacó que el proceso arrancará a las seis de la mañana del jueves y concluirá después de las once de la noche, será por medio de voto secreto y a puerta de factoría para que sea juego limpio, la toma de decisión va a quedar en manos de los trabajadores que escogerán los que consideren aptos.

Nos leemos mañana..