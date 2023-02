FUERA DE CONTRATO

La versión de Altos Hornos de México suspendió la prestación del transporte y obliga a obreros trasladarse a las dos plantas, es falsa, es una invitación de la dirigencia sindical toda vez que la siderúrgica presenta problemas por saqueos y robos, además se encuentra por completo sucia, aclaró Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Democrático Minero, explicó que actualmente se trabaja para encontrar solución al problema que representa la suspensión del servicio por parte de Sesa que impide a cientos de trabajadores trasladarse a la empresa, y hay buenos avances.

Una salida podría ser que AHMSA pague el transporte a los trabajadores que ellos se trasladen en unidades colectivas y en la boleta de raya de la semana aparezca el apoyo, aún no sabemos que cantidad podría ser pero es una salida apropiada ante las condiciones que se presentan.

"No es cierto que los obliguen regresar a trabajar y que ellos paguen el transporte, es una petición e invitación de la dirigencia sindical, al comprobar las condiciones en que se encuentra sucia y por si fuera poco hasta actos de rapiña, aprovechan que es poca gente y abren las puertas donde obreros dejan sus cosas" insistió.

Sobre el supuesto paro en la mina 8, señaló que no es tal, lo que ocurre que como no hay electricidad es riesgoso que los trabajadores entren, además se acumula gas grisú y eso también es riesgo, esa fue la razón por la cual se ordenó no entrar a la Mina y esperar que las cosas mejoren.

Total que AHMSA sigue siendo noticia, de una u otra forma, pero no cesan los comentarios, incluso se manejó la versión de que el licenciado Ancira regresó a Monclova pero es falso, al menos en el aeropuerto no existen registros del plan de vuelo, ni tampoco pasajeros que hayan llegado de San Antonio, Texas.

Hay otras versiones de que ya todo está listo, que será asociación, que el GAN y la familia Ancira y Autrey conservan el 60 por ciento por las acciones, una ola de comentarios que en realidad lo único que ocasionan es detener la inversión, gente conectada al tema dicen que ya se tardaron tres semanas.

Lo cierto que otra semana termina de nueva cuenta con miles de comentarios, y la realidad sigue igual, nada en concreto, eso molesta a la gente que se siente como que algo falta en Monclova y por supuesto es la actividad de la empresa, ojala por el bien de todos esto se calme.

Por el rumbo de la 288, a decir del vocero Teodoro Fuentes Amador, si hubo respuesta de la base trabajadora a participar en la elección para elegir a quienes serán los integrantes de la Comisión Revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo y Comité de Huelga, que estuvo buena la respuesta.

Incluso a la salida de los obreros de primera, la votación casi llegó a los 900 votos, por lo tanto faltarían los que salen de segunda y pues rebasar el millar, en verdad como se encuentra la situación pues es de reconocer la respuesta a la convocaría hecha por la directiva sindical.

Y se puede notar que los grupos siguen fuertes, si no fuera de esa manera, entonces la votación sería baja, lo que sigue es platicar y convencer a los trabajadores nuevos, esos que siguen sin brújula y por falta de información se dejan llevar por comentarios de gente que quiere cambiar de rumbo.

Del caso de los obreros que se van por retiro voluntario ellos tienen el apoyo de Haziel Valdez, para que los acompañe en su trámites ante el IMSS, e Infonavit es una persona que sabe de todos los movimientos, en cierta forma experto entonces no tienen porque batallar, cuestión de que lo busquen, así de fácil.

Nos leemos mañana..