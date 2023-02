FUERA DE CONTRATO

Ayer circuló información en el sentido de que Altos Hornos de México, aplicó cambios en la jornada laboral de un gran número de empleados de confianza, unos se fueron a trabajar desde casa y otros laboran horario corrido, de esa forma no hay gasto por transporte, además hay ahorro de energía

Incluso circula un comunicado enviado por Edith Pérez, del área de relaciones públicas en donde dice que habrá noticias buenas, pero mientras se tienen que aplicar una serie de estrategias y aclara que del salario aún no tienen información pero espera que en los próximos días haya algo.

También se conoció que en Laminadora en Caliente de la Uno, hubo pruebas para conocer el estado que guarda el equipo de producción, como tiene más de un mes paralizado tienen que verificar las condiciones en que se encuentra y evitar que al momento de arrancar se presenten fallas.

Sobre el pago del salario se supo que el depósito estaría en la cuenta de los trabajadores hasta después de las cuatro y media de la tarde, que así lo informaron, lo bueno que la raza ya sabe que ya no será en jueves ahora serán los viernes hasta en tanto no se arregle todo el proceso en la empresa.

En otro comentario, es falso que el IMSS no atienda trabajadores de Altos Hornos de México, al igual que sus familias, tienen sus derechos en regla, y no hay razón para hacerlos a un lado, la dirigencia sindical no tiene reportes de que eso haya ocurrido en los últimos días, dijo el vocero de la Sección 147del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, fue cuestionado en torno a comentarios que circulan en redes sociales en donde se dice que por falta de pago de las cuotas, la institución no acepta atender a obreros y sus beneficiarios, todos los días comisionados se trasladan para atender las quejas por mal servicio.

"Son quejas normales, que no hay medicamento, que faltan especialistas, que hay retrasos en traslados a Monterrey, pero es lo mismo que ha ocurrido en los últimos años, no es nada nuevo, son cosas en cierta forma cotidianas, pero no se ha dejado de atender a los compañeros" apuntó.

Indicó que comisionados se trasladan a la clínica siete cuando se presenta reporte de trabajadores por fallas en el atención, sobre todo cuando los hijos estudiantes no entregaron las constancia se hacen los trámites necesarios para que no se les niegue la atención mientras entregan la constancia de estudios.

Por otro lado, de nueva cuenta trabajadores de Altos Hornos de México, demostraron que no atienden convocatorias napistas, que llevan la intención de desestabilizar la unión sindical y empresarial, apuntó el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Teodoro Fuentes Amador, dijo que trabajadores se quejaron por el engaño y manipulación del que fueron víctimas a inicios de semana cuando acudieron al Ave Fénix, en busca de información sobre el pago del premio de asistencia, pero de repente la reunión dio otro giro diferente al convocado.

"Hubo trabajadores que se retiraron molestos por el plan de utilizarlos, no van de acuerdo, otra prueba fue el pasado jueves cuando solo acudieron unas diez personas, todos ellos no tienen nada que ver con la empresa, solo dos si son en activo, el resto no tienen porque participar" indicó.

Señaló que el trabajador al sentirse engañado y utilizado optó por hacerse a un lado incluso se presentaron en la sede sindical en donde dejaron en claro que ellos acudieron con otro interés que se hicieran las gestiones para el pago del premio de puntualidad y asistencia, como finalmente ocurrió.

Nos leemos mañana..