FUERA DE CONTRATO

Buena se puso la cosa en AHMSA, con el oficio entregado por el Sindico de la quiebra quien pidió a Comisión Federal de Electricidad reconectar el servicio eléctrico a la empresa, de acuerdo a la ley por estar en quiebra no puede pagar pero tampoco cortar el servicio.

Será el viernes cuando la juez que lleva el expediente responda a la petición y ver si ordena o no a la CFE reinstalar el servicio, falta ver que postura toma el Presidente López Obrador, quien en repetidas ocasiones a dicho a mi no me vengan con que la ley, y eso no se puede negar así lo ha manifestado.

Todo empieza a tomar su curso normal, pero de que es urgente la reactivación de eso no hay duda, también se conoció que Villacero, se hizo a un lado por la postura de Ancira de aumentar el costo de las acciones, esa fue una versión que circuló a nivel nacional, por ello es creíble.

No hay duda que pronto termina otra semana y no hay nada de avances, la empresa cumple tres años sin producir, por lo tanto no hay ingresos, hoy es día en que paga, pero puede ser hasta mañana viernes, eso mantiene inquietos a trabajadores sobre todo por los movimientos entre personal de confianza.

Por otro lado, en la planta dos ya se hicieron los primero cambios, al personal sindicalizado se les regresa a las nueve de la noche, por aquello de que la empresa se encuentra completamente a oscuras, entonces no quieren problemas ante el riesgo de que se presenten accidentes.

En este sentido el vocero de la Sección 288 Teodoro Fuentes Amador, exhorta a trabajadores a no ser curiosos y recorrer los departamentos sobre todo quienes no conocen toda la planta únicamente su área de trabajo, el exhorto es para que no caminen en la oscuridad.

Señala que el cambio se hizo en Laminadora en Frio pero no se descarta que se aplique de manera general como se hace con el personal de confianza, es la manera de proteger la seguridad de todos hasta en tanto no se restablezca la energía eléctrica en la planta dos de AHMSA.

Mientras que por el lado de la Planta Uno no se conoce si también se aplicaron cambios en la jornada, o se aplicarán, al menos hasta la mañana de ayer no se contaba con información en ese sentido pero se insiste tampoco se puede descartar, por la oscuridad total en toda la siderúrgica.

En otro tema, siguen los daños a líneas de Teléfonos de México por ello es urgente se legislar para castigar esa acción, en ocasiones no se llevan el cable, lo dejan tirado, lo que quiere decir que se hace por parte de la competencia a manera de forzar a clientes a darse de baja.

Luis Hernández de León, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Telmex, señala que todos los días hay reportes de daños, incluso antes se presentaban del lado oriente de la ciudad, pero en cierta forma ya es en todos los sectores, por ello exhorta a usuarios denunciar a quienes vean en postes de madera.

"A esos postes solo pueden subir personal de Telmex nadie más, la participación de usuarios es fundamental al menos mientras se resuelve el tema legal y tener pruebas de quienes hicieron esos daños, es la forma de empezar a terminar con esa practica que daña a miles de usuarios" apuntó.

El dirigente sindical, señaló que esa acción deja incomunicados y sin internet a cientos de usuarios, quienes cometen ese delito conocen que se afecta el servicio no solo a un cliente a cientos que están conectados de la red que echaron abajo, por lo tanto insistió que es tiempo de actuar de manera legal.

Nos leemos mañana..