FUERA DE CONTRATO

De hecho la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo se extenderá, no se sabe por cuanto tiempo, pero es fácil, si analizamos el panorama es fácil entender que no hay condiciones para terminar el domingo cinco cuando vence el documento ante el panorama que rodea a Altos Hornos de México.

Simplemente por el asunto de que el GAN vendió sus acciones entonces la duda es con quien van a negociar y en que términos tomando en cuenta que la empresa ya cumplió tres meses paralizada por lo tanto no hay bases para partir a fijar el incremento salarial y prestaciones.

Incluso Leija, señala que mientras no se cuente con un plan de producción, no es fácil que una empresa acepte negociar aumento salarial, es cuestión de ver las cosas como son y entender que sigue complicada la cosa para seguir en negociación, por lo tanto hay que esperar unos días más.

Y tiene razón aunque parte de los trabajadores piden se les entregue el fondo de pro huelga eso no es posible, hay un procedimiento que no se puede ni debe descuidar, es lo relativo a que ese dinero tiene que seguir en reserva hasta en tanto no se celebre la asamblea de aceptación, pero ya saben cómo es la raza, en fin

Por el lado de la 288, algo muy cierto dice el vocero Teodoro Fuentes Amador, cuando señala que la falta de energía eléctrica podría complicar el pago del salario a trabajadores toda vez que no pueden elaborar la nómina pero a pesar de ello tiene confianza que se cubra el salario, que se encuentre la manera.

Señala que todo el sistema de computo no funciona, más sin embargo no descarta la manera de que la empresa encuentre solución es la forma de atender este asunto que en realidad es importante para la raza, que sigue en espera, a las cuatro de la tarde de ayer todavía no se depositaba el salario.

Claro que el panorama es otro contrario a otros días cuando salieron a la calle a exigir el pago, en esa manifestación se incluyó a decenas de obreros que aprovechan el camionazo para no presentarse a la planta, incluso destaca que aún hay obreros que se resisten acudir a checar tarjeta.

"Sigue el mismo escenario, complicado a pesar del anuncio de que se inyectarán recursos, la situación sigue igual de tensa entre la raza sobre todo cuando se trata del tema del salario, la verdad indispensable y necesario en el hogar, esperamos que no se retrase y la empresa cumpla" señala.

En otro tema, del interior de la planta dos escriben para quejarse del ingeniero David Garza, jefe de operación del departamento de peletizadora a quien acusan de que solo deja a doblar turno a obreros de la planta Uno que se encuentran reubicados en ese departamento por movimiento hecho ya más de tres años.

Dentro de su malestar señalan que el ingeniero hace ese movimiento porque le dan e invitan unas cheves y una carne asada cada semana, eso ocurre con trabajadores que en el transcurso de la semana les autorizó tiempo extra o doble turno, para el caso es lo mismo no falta la respuesta obrera a ese favor.

Mientras que a obreros de la planta dos que son de ese departamento ni les toma en cuenta, como no le dan su gusto por la tomada ni la carnita asada, los hace a un lado, pero bueno es que la raza de la planta dos está identificada como tacaña, que no suelta un cinco para las reuniones.

Incluso hay obreros que acuden a reuniones de grupos y llevan su Six, le hacen al vivo y al Loco así como el Loco Treviño, esperan el momento para gorrear el guiso, bueno al menos es lo que se recuerda de la inolvidable pareja formada por el Chespiro y el Loco Treviño, buenos tiempos aquellos que no van a regresar.

Nos leemos mañana..