FUERA DE CONTRATO

La posición en que sigue Altos Hornos de México ha provocado serios trastornos sociales, incluso el circulante se desplomó, gasolineras se encuentran a punto del colapso sobre todo las que se encuentran a lo largo del Libramiento Salinas de Gortari, que redujeron sus ventas hasta en un 60 por ciento.

Eso a consecuencia de la caída en los embarques de AHMSA, los tráileres no se utilizan permanecen en los estacionamientos de las líneas, se calcula un universo de cuando menos 500 unidades que ofrecían trabajo en la empresa siderúrgica, esos ya no consumen diesel y las ventas se desplomaron.

Incluso el propietario de una cadena de gasolineras Andrés Oyervides Ramírez, dijo que de seguir este problema tendrán que optar por aplicar medidas ahorrativas, sobre todo en pago de personal, y ahorro de energía eléctrica, es decir suspender el turno de tercera porque no hay ventas.

Lo mismo ocurre en el sector comercial, las ventas a la baja, la gente compra lo necesario para la vida, es decir principalmente alimentos, hay sectores comerciales que tienen pocas ventas, eso seguirá hasta en tanto no se normalicen las operaciones en la siderúrgica, comentó el presidente de la CANACO Arturo Valdez Pérez.

Por otro lado, a las doce del mediodía de hoy martes, Altos Hornos de México deposito el salario a sus trabajadores de las plantas siderúrgicas locales, de esa manera termina el malestar creado entre la base trabajadora que espero cinco días para que se les hiciera efectivo el pago de la semana anterior.

De acuerdo a información sindical, la empresa informó que cumplió con el pago salarial, y aunque faltan dos días para el siguiente pago, se confía que a más tardar el lunes se tenga capacidad financiera para cubrir el salario, de esa manera evitar movimientos de trabajadores.

No se conoció cantidad que la empresa erogó para cubrir el salario a sus trabajadores pero lo importante es que ya se les entregó por el medio oficial, es decir mediante transferencia bancaria como es costumbre, en la cuenta en donde semana tras semana se deposita salario y prestaciones.

Justo es recordar que ante el incumplimiento de pago, el lunes por la tarde trabajadores de la planta Uno acudieron al recinto sindical a reclamar por la falta de salario, incluso hubo conato de violencia ante la falta de respuesta de la dirigencia sindical, esto a pesar de que fueron atendidos por el Secretario General Fidencio de León Montalvo.

En otro tema, la directiva sindical no tiene información en el sentido de que la coquizadora de la planta dos de Altos Hornos de México, se paralizó por completo, pero se abocarán a conocer la realidad a efecto de conocer que planes tienen si acaso es verdad que eso ocurrió, dijo Teodoro Fuentes Amador.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, señaló que por medio de grupos de WhatsApp trabajadores hacen comentarios en ese sentido, pero de manera oficial aún no hay noticias, solamente se conoce lo que se maneja en los grupos entre los obreros de la planta dos.

"Lo hemos escuchado por esos grupos ojalá no sea real porque entonces si habría que conocer que sigue, sobre todo ante versiones de que se prepara la reactivación de la empresa, aunque se podría echar mano de la coquizadora que opera en la siderúrgica Uno" apuntó.

De acuerdo a versión de obreros de AHMSA desde el domingo se tomó la decisión de ya no calentar los hornos, ya no hubo suministro de gas Lp, al detectar que el calentamiento se encontraba debajo de 600 grados cuando lo correcto es 800 grados por ello se apagaron y no hay calentamiento.

Nos leemos mañana..