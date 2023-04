FUERA DE CONTRATO

Poca información se entregó sobre la asamblea de accionistas de AHMSA, la empresa envió un comunicado que dice lo siguiente: Con la acreditación y presencia de representantes de un 61.94% del capital social de la Compañía, se dio continuación a la asamblea ordinaria de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., en que se acordó proseguir el proceso de ingreso de nuevo capital accionario, en los términos establecidos con un grupo de inversionistas.

Durante la junta se ratificaron los acuerdos adoptados en la última junta del Consejo de Administración de la sociedad, en términos de proceder a una reestructura de la Sociedad.

Asimismo, se estableció que en el momento indicado y de acuerdo con la obligación jurídica respectiva, se presentará un reporte del proceso al juzgado en que se radica el procedimiento de quiebra y a la sindicatura de la misma, para su conocimiento y aprobación.

Más tarde de manera nada oficial trascendió sobre la supuesta renuncia de Luis Zamudio, a la dirección general, así como también consejeros, huno quienes dicen que también otros seis ejecutivos se fueron, pero son rumores aún no aclarados, pero todo es parte de lo mismo de lo que se vive en la región.

Dicho de otra manera nos encontramos igual que al principio, salvo que es la segunda asamblea de consejo, veremos que sigue.

Mientras que del lado empresarial también confundidos, los presidentes de cámaras y ex presidentes también metidos de lleno en el asunto pero se sienten confundidos por la poca información, incluso proponen convocar a movimientos de protesta sumar autoridades, líderes sindicales y sociedad en general.

En este sentido Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, dice que hay disposición de salir a la calle, incluso socios invitarían a sus trabajadores y familias para en cierto modo convocar a una mega marcha para exigir solución.

"No es posible que por un capricho Presidencial AHMSA se encuentre en las condiciones actuales, es tiempo de protestar, así como lo hizo en Tabasco donde condonó millones de pesos puede hacer lo mismo en el caso AHMSA no condonar dar plazo para cubrir el adeudo pero que regrese la energía" apuntó.

De la posición del consejo se requiere que se informe la realidad, los acuerdos que se tomen y enterar a la comunidad que de una u otra forma sigue a la expectativa sobre el tema de la empresa siderúrgica, este panorama ya no puede seguir por más tiempo, es necesario actuar pero ya, señala.

En otro tema, Leija es claro cuando dice que entre los trabajadores aumenta la incertidumbre por que nada se arregla, porque todo sigue igual que al principio, incluso hasta las doce del mediodía aún no se depositaba el salario semanal, causando desesperación entre los obreros.

Dice que la suma por salario oscila entre los 15 a 18 millones de pesos, y pues es una suma fuerte, pesada tomando en cuenta que ya va para dos meses que la empresa no produce una sola tonelada de acero, pero aún y eso confía que los obreros tengan su salario como corresponde.

Ya no vemos luz al final del túnel, no sabemos la realidad, mucha fe en que salga algo bueno de no ser hacer lo que sea necesario manifestarnos llamar la atención, un SOS de pedir auxilio que alguien escuche no solo al gobierno federal lo que están en negociación que se pongan la mano en el corazón, que volteen a los familias.

"Hemos aguantando muchas situaciones esta es la más dura, la más pesada, hemos demostrado lealtad" dijo que e insistió en una unidad de todos los organismo incluso hasta la iglesia convocar a un movimiento, que participen, esto ya no puede seguir, se tiene que hacer lo que corresponde pero ya" apuntó.

Nos leemos mañana..