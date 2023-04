FUERA DE CONTRATO

Complicado el asunto en AHMSA todavía hasta las tres y media de la tarde no se depositaba la nómina a los trabajadores, situación que en realidad puede causar problemas, el salario es una cosa delicada por lo tanto todo puede ocurrir si entre los obreros aumenta la presión.



Las cosas son tan pesadas que hasta el democrático tiene problemas para pagar la renta del local, no hay secretarias, entre otros gastos fijos que no se cubren, a todo eso se suma la falta de pago del salario, en realidad tiempos mucho muy pesados, sinceramente esto se complica y feo.

La versión que se corre entre los obreros es que la empresa agotó sus reservas, ya no hay lana para pagar, no hay información sobre la inversión, que el 20 de abril hay otra junta de Consejo solo para ratificar los acuerdos, eso poco o nada interesa a la raza que sigue en esperar de su salario.

Incluso hay obreros que piden prestamos para hacer frente a compromisos familiares pero tampoco se puede cumplir con esa prestación, en cierta forma no hay manera de conseguir recursos, solo con la inyección de dinero será posible sacar adelante este serio problema que puede convertirse en social.

Por otro lado, desde jueves y hasta el domingo el IMSS no tendrá servicio de medicina familiar, por el asueto religioso, por ello el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, pide a la institución tomar en cuenta este aspecto para estar en condiciones de cubrir con guardias el área de urgencias.

Señala que la institución siempre cubre esa área, pero en ocasiones se satura, no es por falta de personal es porque urgencias en cierta forma es obsoleta, es decir no tiene la infraestructura que se necesita de acuerdo a la cantidad de la población derechohabiente y es cuando se necesita inversión.

"Los compañeros comisionados de seguridad estarán al pendiente, todos los días las 24 horas del día por si acaso llegan a necesitar atención y no se les atiende a tiempo, las últimas ocasiones de asueto no se han presentado problemas ni quejas, ojala y estos cuatro días sea igual" apunta.

Sugiere a trabajadores acudir atención solo en caso necesario, eso también ayuda a no saturar urgencias el IMSS trabaja como puede pero no es cuestión local, es a nivel nacional en donde no bajan recursos para la clínica siete, situación que poco a poco se convierte en problema.

Del lado social, la ampliación del Decreto para legaliza unidades automotrices, es confusa hay versiones de que si fueron incluidas las de origen Oriental y Alemanas, pero quienes conocen la manera de manejar la documentación dicen que es falso, que se rechaza la solicitud cuando es con letra.

Otro aspecto es que no aparecen los módulos de Castaños ni el de Monclova, cuando se intenta registrar la unidad la rechaza, solo están en activo el módulo de Castaños y de Frontera, a lo mejor es cuestión de esperar que vuelvan a incluirse porque está medio raro el asunto.

Como quiera es poca la gente que acude, la verdad que no hay dinero para cubrir ese gasto situación que mantiene casi vacíos los módulos, incluso hay ocasiones que solo legalizan cinco unidades al día, cifra muy baja, pero eso se justifica, la gente prefiere asegurar su alimentación.

Elsa Guadalupe García de Hoyos, dirigente de la UCDAC dice que mientras no se resuelva el problema de AHMSA, esto no aumentará, no solo son sindicalizados también trabajadores de prestadoras de servicio y constructoras que laboraban en el interior de AHMSA los que resultan afectados y no hay lana.

Nos leemos mañana..