FUERA DE CONTRATO

No hubo salario de la semana, si bien les va a los obreros sería hasta el lunes cuando se les deposite, hay que tomar en cuenta que se inicia semana, ojalá y les paguen de lo contrario los obreros amagan con volver a salir a la calle, regresara cerrar la carretera federal 57 tramo Monclova-Castaños.

Al menos es lo que se alcanza a observar en este complicado panorama y lo peor que no se ve solución a corto tiempo, los días transcurren y siguen paralizadas las dos siderúrgicas, eso pone a pensar a la población, sobre todo desde que se envío a sus casas al 95 por ciento del personal.

La verdad un escenario súper complicado, la economía regional caída, cero oportunidades de empleo incluso hay obrero que hacen ver la posibilidad de pedir permiso y migrar a los Estados Unidos, los ingresos no son suficientes como para hacer frente a los compromisos del hogar.

Falta ver si se autoriza el permiso y el tiempo para pensar y salir a los Estados Unidos mientras esto se compone, pero también hay que ser honestos, no se ve solución inmediata, al menos es lo que se alcanza a observar en este complicado escenario que se vive ya son más de cien días de inactividad.

Por el lado de la 147 se habló de que el recinto sindical quedó a oscuras, que tesorería ya no pudo pagar el recibo por falta de dinero, esa versión no se logró confirmar toda vez que el miércoles fue el último día hábil, todo el personal y comité salieron al receso religioso y será hasta el lunes cuando se conozca la verdad.

Tan pesada se encuentra la cosa que no hay prestamos de previsión social, no hay la manera de apoyar a trabajadores con esa prestación, lo mismo ocurre con los descuento de los grupos sindicales ya no se aplican, los llamados descuentos especiales en cierta forma desaparecieron.

Se vive una situación bien pesada, ni cuando la pandemia sanitaria se encontraba en lo más alto, no hubo problemas, tampoco cuando la influenza, la empresa siguió operando de manera normal y no se tocó para nada el salario ni prestaciones de los trabajadores, así está la situación.

Incluso esa es la razón por la cual los comisionados que van a revisar el Contrato Colectivo de Trabajo de la 288 aún no entran a fungir, de esa manera no se aplica el descuento que se hace para cubrir la diferencia de salario, hacerlo es tanto como lastimar el bajo salario que perciben.

Por otro lado sigue la incógnita de las causas por las cuales dejó de operar el Repuve en el estacionamiento del Aeropuerto Venustiano Carranza, todavía hasta ayer no se podía sacar citas, al igual que el de Castaños, eso hacer pensar que tomaron en cuenta las denuncias por corrupción.

Al menos que sea temporal por ajustes en el sistema, pero sigue la interrogante que pasó, si es por la acción de la Guardia Nacional que decomisó unidades ya legalizadas por dudas, al revisar las unidades detectaron irregularidades y las aseguraron, así se manejó desde hace quince días.

Son personas de Monclova, las afectadas, la acción fue entre Sabinas y Piedras Negras, la denuncia de los propietarios que se quedaron a mitad de camino es posible que sea la causa de la investigación del Repuve y de acuerdo a la conclusión será la decisión que se tome de reactivar o no.

Mientras la gente tiene que acudir a Abasolo que es la más cercana, porque también se maneja la versión de que cerraron otros módulos en diversas ciudades de Coahuila, eso se pone bueno y hay que estar bien enterados de lo que ocurre tomando en cuenta el interés de miles de propietarios de unidades chuecas.

Nos leemos mañana..