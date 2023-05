FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será movida en el tema sindical, por principio hoy se celebra el Día del Trabajo, y se convocó a marcha que saldrá de la fuente de las Garzas y tomar varias calles hasta concluir en la plaza principal, no se conoció que organizaciones sindicales van a participar.

Y ya es mayo llega el día que se le debe inyectar los 500 millones de dólares a Altos Hornos de México, pero la verdad que ya ni se sabe como viene la cosa, mientras los trabajadores siguen con su plan de arreciar las medidas de presión hasta conseguir se les entregue su salario.

Por otro lado se confirmó la queja de trabajadores de Teksid que recibieron menos de utilidades pero todo tiene un porque hay que recordar que la empresa erogó cerca de 50 millones de pesos en el pago a trabajadores que fueron despedidos y reinstalados, esa lana impidió aumentar el monto de esa prestación.

También se maneja la versión de que el Senador Gómez Urrutia, vendrá a la región que antes del 3 de mayo estará por estas tierras, interesante sin duda que se pondrá el ambiente por ese hecho, claro falta ver la reacción de trabajadores, de eso depende que regrese ese personaje.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villareal, comparte esta reflexión muy amena por cierto, ojala que la lectura permita a todos entender que hay veces que caminamos por la vida pero sin detenernos a pensar muchos aspectos, así que adelante y bendiciones.

Un banquero de inversión americano estaba en el muelle de un pueblito caribeño cuando llegó un bote con un solo pescador. Dentro del bote había varios atunes amarillos de buen tamaño. El americano elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó ¿cuánto tiempo le había tomado pescarlos?

El pescador respondió que sólo un de poco tiempo .El americano luego le preguntó ¿porqué no permanecía más tiempo y sacaba más pescado? El pescador dijo que él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia. El americano luego preguntó ¿pero qué hace usted con el resto de su tiempo?

El pescador dijo, "duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi señora María, caigo todas las noches al pueblo donde tomo vino y toco guitarra con mis amigos. Tengo una vida "placentera y ocupada".

El americano replicó, "Soy un MBA de Harvard y podría ayudarte. Deberías gastar más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar un bote más grande, con los ingresos del bote más grande podrías comprar varios botes y eventualmente tendrías una flota de botes pesqueros.

En vez de vender el pescado a un intermediario lo podrías, hacer directamente a un procesador y eventualmente abrir tu propia procesadora .Deberías controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Deberías salir de este pequeño pueblo e irte a La Capital, donde manejarías tu empresa en expansión".

El pescador preguntó, ¿Pero, cuánto tiempo tarda todo eso? A lo cual respondió el americano, "entre 15 y 20 años". "¿Y luego qué?" El americano se rió y dijo que esa era la mejor parte. "Cuando llegue la hora deberías) y vender las acciones de tu empresa al público. Te volverás rico, tendrás millones."Millones ... y ¿luego qué?"

Dijo el americano: "Luego te puedes retirar. Te mueves a un pueblito en la costa donde puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer siesta con tu mujer, caer todas las noches al pueblo donde tomas vino y tocas guitarra con tus amigos". El pescador respondió: "¿Acaso eso no es lo que tengo ya?"

MORALEJA

Cuántas vidas desperdiciadas buscando lograr una felicidad que ya se tiene pero que muchas veces no vemos.La verdadera felicidad consiste en amar lo que tenemos y no sentirnos mal por aquello que no tenemos."Si lloras por haber perdido el Sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas"

¡LA FELICIDAD ES UN TRAYECTO, NO UN DESTINO!

Nos leemos mañana