FUERA DE CONTRATO

La renuncia del delegado de la sindicatura de la quiebra de AHMSA Oscar Fernández, fue sorpresiva pero al mismo tiempo causó desanimo entre trabajadores de la empresa que en cierta forma hoy jueves cumplen un mes sin recibir su salario y piensan que esa salida puede dilatar el proceso.

En este sentido el presidente de la CMIC Eugenio Williamson Iribarren, dijo que el problema es que el gobierno federal sigue sin descongelar las cuentas de AHMSA, se pronunció porque el gobierno federal se toque el corazón, que ya no sea insensible al problema social que se presenta por la paralización de Altos Hornos de México.

Pide que suelte las cuentas bancarias de la empresa, de lo contrario no será posible la inyección de recursos, aclaró que su postura no es por defender al licenciado Alonso Ancira Elizondo, es por el serio problema social que se presenta en la región y que amenaza con crecer, al recordar que ya es un mes que los sindicalizados no reciben su salario.

Incluso destacó que la renuncia del delgado de la sindicatura Oscar Fernández, da una idea de lo complicado del proceso, no es fácil manejar una quiebra, se requiere mucha paciencia, porque el problema si es que más serio de lo que se piensa, y se agrava al seguir congeladas las cuentas.

Del lado sindical, ante el cambio de delegado de la sindicatura de la quiebra en Altos Hornos de México, directivos de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, acudirán al juzgado primero civil a entrevistarse con la juez Mónica Rodríguez Alvarado, para que informe la situación del proceso.

Francisco Rios Treviño, Secretario General, dijo que esta decisión se tomó luego de conocer que Oscar Fernández, renunció a ese cargo argumentando problemas familiares, lo que levantó inquietud entre la base trabajadora al no descartar que el proceso se alargue y no reciban su salario.

"Sabemos que hubo cambio en esa figura, por ello nos interesa saber que va a pasar, si se detiene el expediente o cual será el camino, lo anterior nos obliga a entrevistarnos con la juez que lleva el caso, que aclare las cosas para después nosotros hacer lo propio con los compañeros" apuntó.

Incluso destacó que la mañana del miércoles se organizaron para presentarse al juzgado pero fueron informados de que por ser Día de la Madre, el juzgado estuvo en receso laboral, por ello programaron la visita a los próximos días, pero de que acudirán de eso no hay duda, ofreció.

En otro tema, los paros laborales, ocurren por la falta de información de los obreros que llegan a pensar que como hay movimiento en las empresas por fuerza tiene que generarse elevadas utilidades pero es una postura errónea, no toman en cuenta la serie de gastos por operaciones.

Incluso como el salario crece entonces el pago de cuotas ante el IMSS a la alza, lo mismo ocurre con las Afores, es solo un ejemplo que los obreros olvidan, se dejan llevar por la emoción y ha final actúan fuera de orden, está comprobado los paros siempre dejan desempleo.

Y la historia no miente, es una realidad, esos obreros que son despedidos batallan para encontrar otro trabajo, hay empresas que no los aceptan por liosos así los califican y ha final se ven obligados al auto empleo, en lo que salga, triste y lamentable pero muy cierto que eso ocurre.

Por esa razón la recomendación es la misma reflexionar sobre que esa prestación es anual, pero todo el año tienen su salario y prestaciones con ello hacen frente compromisos familiares, y lo más importante que pasan a formar parte de la lista negra que maneja el sector empresarial, así de cierto.

Nos leemos mañana..