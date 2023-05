FUERA DE CONTRATO

Claro en su respuesta se mostró Leija, cuando negó que sea dueño de una residencia en la colonia Guadalupe o que le siguen pegando de manera normal semana tras semana y la cantidad que dicen aparece en redes sociales, incluso reta que le demuestren que esas cosas son verídicas.

Señala que esas acusaciones o señalamientos forman parte de la guerra sucia en su contra para que trabajadores crean es cierto, por esa razón insistió que está dispuesto que lo investiguen, para que todo se aclare, no es la primera ocasión que sus enemigos lo acusan de muchas cosas.

En cuanto al salario señala que los trabajadores se encuentran desesperados ya se acumularon cinco semanas sin que les entreguen un solo cinco, situación que se torna desesperante porque en las mesas de las familias no hay ni para comer, menos para cubrir gastos.

Y tiene razón Leija, cuestión de ver las cosas como son decenas de trabajadores se dedican a diversas actividades para cuando menos sacar para comprar alimentos, otros ya no van a inscribir a sus hijos en colegios particulares y tendrán que llevarlos a escuelas públicas, ya no pueden con ese gasto.

Por su lado el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo sigue en pausa, no hay negociación, lo anterior porque no hay de donde partir, siempre se toma en cuenta proyecciones de producción entre otros puntos, pero actualmente no se puede.

Recordó que el Contrato venció el 5 de marzo, pero días antes se acordó la prorroga se decía que por unos días peor como se ve el panorama será por tiempo indefinido, la situación en AHMSA sigue igual ni para atrás ni para adelante, entonces no hay manera de sentarse a platicar.

Pero además la Ley Federal del Trabajo consigna que cuando no hay condiciones para negociar la revisión salarial puede prorrogarse hasta por un año, aunque lo interesante es que la empresa se recupere, es lo que a todos los trabajadores y la sociedad en general les interesa.

"No sabemos cuánto tiempo puedan permanecer detenidas las platicas, pero se insiste lo primero es que esto se arregle, que la empresa regrese a la actividad, a su producción y ventas, es la manera de recuperar los ingresos de todos los que trabajamos en AHMSA" enfatizó.

Del lado de la 288 a pesar de que directivos de esta sección acudieron al juzgado a reunirse con la juez Mónica Rodríguez Alvarado, no encontraron respuesta a la principal pregunta que va a pasar con las utilidades, pero la respuesta fue clara ella no puede tocar ese aspecto por lo tanto tendrán que buscar otra vía.

En este caso el camino es igual que siempre, presentarse ante directivos de Altos Hornos de México y empezar a ver cuál es el estatus, porque os trabajadores permanecen atentos y quieren información sobre el tema, es otra manera de que puedan recibir u ingreso extraordinario o bien que les digan que no hay nada.

La delegación sindical fue representada por el Secretario General Francisco Rios Treviño, quien al salir del encuentro dijo que tendrán que ver este aspecto de otra manera, para ello se reunirá con el dirigente nacional Ismael Leija Escalante y juntos ver qué decisión tomaran en este caso.

"Tenemos que hacer lo que corresponda, es mucha la presión de los compañeros que todos los días nos preguntan sobre este tema utilidades y el salario, al acumularse cinco semanas sin que se les entregue su dinero, la situación sigue muy pesada, por ello es urgente aclarar las cosas" apuntó.

Nos leemos mañana..