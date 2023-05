RAFAGAS DEPORTIBVAS

BUENOS DÍAS... EN REALIDAD, saboreamos un suculento platillo beisbol, en el primer juego de la serie entre Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, dijeron aficionados presentes en el Palacio Sultán, un tremendo duelo de pitcheo entre el dominicano Emmanuel Ramírez de la Furia Azul y el venezolano Nivaldo Rodríguez del equipo regiomontano, Emmanuel lanzó siete episodios con 2 hits, pero el juego lo perdió Wirfin Obispo, con bases llenas y un out, Asael Sánchez, como emergente mandó rodado a tercera, Aldo Núñez, forzó en home para el segundo tercio, el cátcher tiro a primera, pero mal tiro que no pudo tomar Efrén Navarro, y llegó Ramiro Peña al home con la segunda carrera del triunfos de 2-1, ayer Wilmer Ríos iba por la victoria, excelente trabajo en la lomita de los disparos del dominicano Emmanuel Ramírez.

AYER EN esta ciudad de Monclova, inició el campeonato estatal de beisbol, rumbo al nacional de beisbol 7-8 años que será en Piedras Negras Coahuila, había cierto problema con los campos de juego, a causa de la fuerte lluvia que cayó en nuestra región, se vieron afectados, como quiera madrugó la directiva de la Liga Ribereña, para solucionar el problema de secado, en este campeonato participan en el grupo A, Vaqueros, Región Norte, Academia y Gigantes, en el Grupo B Ribereña, Dodgers, Marlines y Ramos Arizpe, hoy domingo las semifinales y finales, son en el campo Raúl Gálata Capote.

GRACIAS AMIGOS luchadores por el evento de Lucha Libre profesional que brindaron al campeón nacional de karate Jesús Fidencio Hernández Crespo que estará representando a Monclova Coahuila, en el campeonato mundial de karate en Holanda Escocia el mes que entra, la escuela de karate de Karate do Shito Kai banda Shindo kan, está muy agradecido con Francisco Javier Padilla, los luchadores mundiales reconocidos Súper Parka, hijo de Volador, Desalmado Ibarra, Arkekin, San Satura, Cats, Drakosis, Águila Mixteca, Black Metal, Randall, Tony Mac, Impacto, Chetos, La ley, Iviz Guajardo y David y Goliat, Drakosis Jr. y Dragón Oriental.

AYER estaba programado en el parque de beisbol Profesor Jesús "Chito" Villarreal, interesantes encuentros de beisbol infantil 11-12 años Copa "Juan Reyna Ontiveros", en memoria del primer año luctuoso, del ejecutivo del beisbol de Liga del Norte de Coahuila, desconozco y me extraño, por qué el paisano Luis "Guicho" Salazar, no me informa ahora de los deportes de mi natal Sacramento. ¡Ya le prohibieron! Bueno para ayer a las 10 de la mañana, está programado el duelo entre La Escuela de Béisbol "Nuevos Valores" y la Liga de Beisbol Infantil "Juan Salazar".

EN LIGA de Beisbol del Norte de Coahuila, hasta la quinta serie, estaban como líder en pitcheo con 2-0 Jesús Dueñas de Agricultores y Maikel Taylor de Halcones CEUC, en CLA Armando Huerta de Agricultores con 0.67, en ponches recetados Junior Novoa de Barroterán con 37, los juegos para hoy domingo son, Halcones CEUC reciben en el infantil a Lobos de Allende, en parque Santiago B. González, Agricultores de Morelos reciben a Barreterros de Barroterán, en parque Eliseo Mendoza Carboneros de Nava reciben a Mets de Cloete, en Sabinas, los Bravos reciben a Tuzos de Palaú.