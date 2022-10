RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS... NI MODO ya cayó la guillotina en la cabeza del mánager de Venezuela Willie Romero, la directiva del Club Yaquis de Obregón informa que de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el día de hoy jueves, se ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del mánager Willie Romero, así como del coach de banca Russel Vásquez, de igual manera se informa que la Directiva dará a conocer en las próximas horas a los responsables interinos que estarán al frente en la serie de este fin de semana ante Algodoneros de Guasave, mientras se elige al nuevo manejador y coach de banca, y es que Yaquis lo deja Willie con 4-10 en la penúltima posición de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, tenemos compromiso con nuestra afición y por esto realizamos el movimiento.

EN LIGA MEXICANA DEL Pacífico esta como líder Naranjeros de Hermosillo hasta antes del juego de anoche, contaba con récord de 11-4, ya que en apretado y emocionante cierre de juego del viernes, primero de la serie Naranjeros de Hermosillo, venció a Sultanes de Monterrey, con pizarra 9-7 en juego celebrado en Estadio de Beisbol Monterrey, el hermosillense José Samayoa subió al centro del diamante por parte de Hermosillo en su tercera apertura de la campaña y lanzó por espacio de tres capítulos completos donde permitió seis imparables, cuatro carreras, regaló tres pasaportes y ponchó a tres rivales, por Monterrey Scott Harkin (L, 0-1) se hizo cargo de la lomita y trabajó durante cuatro rollos completos, admitió nueve inatrapables, seis carreras (tres limpias), otorgó una base por bolas, un abanicado y fue el lanzador que cargó con el descalabro.

Y EN Clásico de Otoño, no hay nada de Maldición para los Astros de Houston, lo vi en el primer juego que ganó Filis de Filadelfia con pizarra de 6-5, fue un trabajo en equipo el que le dio la victoria, fueron tres ocasiones claves de la victoria, los ataques de tres y dos carreras, la grandiosa atrapada del Nick Castellanos en la novena vuelta y el cuadrangular de JT Realmuto en el décimo episodio que decidió la victoria, vamos a seguir muy de cerca esta interesante Serie Mundial de Beisbol de Grandes Ligas.

UNA BUENA una mala, ayer el Licenciado Juan Elizalde Vallejo y el heredero, también Licenciado Juan Elizalde, coordinaron perfectamente el Torneo Estatal de Futbol de eliminatoria de las categorías 2005y 2008, contaron con asistencia de 10 escuadras, Rayados Monclova, Tuzos Cantera de Saltillo, Tuzos Pachuca de Monclova, Real Lobos de Torreón, Club Calor de Monclova, CF Guerreros Monclova, Tigres y fuerte selección de Ciudad Acuña, hoy 4 de cada grupo van a semifinales y después a finales.

LA MALA, mi Batimóvil, se enfermó, me dijo el "Sanguinario" Memo Arias, que le había entrado agua a los "pulmones", o sea que falló en el empaquete de las cabezas y por ahí, se filtró el Coronavirus, no bueno que Gracias a Dios, todavía no me duelen las piernas, por eso voy a cumplir hasta donde puede con las crónicas deportivas ¡Quien le pagará a Memo, la compostura que le vaya a realizar! Alguien que se apunte.