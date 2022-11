RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... "QUÉ ESTÁ PASADO con nuestro equipo" preguntan los aficionados, seguidores de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, creo que no diseñaron en pretemporada un conjunto ganador, y aquí estamos viendo los resultados, Yaquis está en el sótano en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, con solo 9 victorias por 14 derrotas, y me llega un reporte de allá, que dice, "con la finalidad de tener un buen cierre en la primera vuelta, el Club Yaquis de Obregón anuncia la incorporación del outfielder norteamericano Phil Ervin, el cual estará disponible para ver acción a partir de esta semana, cuando la Tribu obregonense visite a Cañeros de Los Mochis, comentan que el patrullero Phil Ervin tiene 30 años de edad y es originario de Alabama, Estados Unidos y cuenta con experiencia en Grandes Ligas al vestir las franelas de los Reds de Cincinnati y Marineros de Seattle, en cuatro años que estuvo en el ´Big Show´ Ervin tuvo un promedio de bateo de .247 AVG, esperan que de buen resultado.

EN LIGA Mexicana del Pacífico, todavía mandan los Naranjeros de Hermosillo, están en el sitio de honor con 15 victorias por 8 derrotas, atrás con récord de 14-9 Venados de Mazatlán, en tercera posición los Cañeros de los Mochis, equipo que veo como protagonista en la final de campeonato, ya después empatados en la cuarta posición están los Algodoneros de Guasave, Águilas de Mexicali y Mayos de Navojoa con 12-11 en ganados y perdidos, esta semana debe de haber movimiento en el standing general, a mediados del mes que entra sabremos quién puede representar a México en la Serie de Beisbol del Caribe.

Y AQUÍ en Beisbol de Primera Fuerza del Club Astros, hubo grandes sorpresas en sus juegos de Play Off, una de ellas que la novena de Zatomar de Javier Cruz y el Ingeniero Gilberto Felán, eliminan en dos juegos de Play Off a los Generales de la familia Moreno-Guerrero, al equipo que dirige Ervey Moreno, se le fueron sus mejores lanzadores, a la Liga Ranchera, ni modo como estudiantes, claro busca una motivación por jugar, en otro frente los Yankees eliminaron a Padres de Meno Lucio, dos juegos y fueron puestos out.

EN COLONIA Obrera, ya el Licenciado Eugenio Martínez Vázquez, catedrático del atletismo, prepara el Carnaval Atlético de la Virgen de Guadalupe, será el lunes 12 de diciembre, ya confecciona un programa con mañanitas a la patrona de los trabajadores, después matachines y a las 5 o 6 de la tarde las carreras pedestres y piñatas para los niños, asistentes a la carrera.

Y AQUÍ en Monclova, ya tienen separados bastantes habitaciones en diferentes hoteles, atletas que vienen a los 21-K Monclova con Espíritu de Acero, una delegación de corredores del Ejército Nacional de la CDMX, atletas de alto rendimiento de Toluca estado de México, cinco atletas de Querétaro, los kenianos que están en San Luis Potosí y Jalisco, club de atletismo de Nuevo León, Tecnológico de Chihuahua, Universidad de Tamaulipas, corredores Durango, un difícil reto para nuestros atletas de Monclova y todo Coahuila, que deben demostrar lo mejor, en este evento nacional, ya Carlos Guerrero, tiene todo listo, la entrega de números este sábado en la Plaza Principal de Monclova.