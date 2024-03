Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS... GRACIAS a mi Padre Dios, ya estoy de regreso con ustedes, no al cien, un 80 por ciento, pero mi agradecimiento a todos mis lectores y deportistas que preguntaron por mi ausencia, una ausencia, en donde me comentan el deceso del campeón del mundo, en diferentes organismos de boxeo mundial Moisés "Taz" Calleros, mi pequeño campeón paja y minimosca de Norteamérica, un chamaco que nació para triunfar en el pugilismo con más de 38 peleas ganadas por la vía del cloroformo, con rivales de diferentes nacionalidades, viajando en repetidas ocasiones al sol naciente, en donde fue reconocido su puño de acero, único boxeador que ha tenido Monclova, como un verdadero campeón del mundo.

ESTE día los restos mortales de Moisés "Taz" Calleros, estarán en misa de cuerpo presente en iglesia de Estancias de San Juan Bautista a las 12 del mediodía, de ahí partir al panteón del Sagrado Corazón de Estancias de Santa Ana, el "Taz Calleros", hará presencia de lista, en donde lo esperan otros pugilistas que en su momento se cubrieron de gloria, como Chuy Guerrero, Frank Montellano, Azabache Aguilar, Bonny Castillo, Gregorio "Puños de Oro" Ceniceros y otros más.

CONTINÚA en ciudad Frontera y pista de Tartán de la Unidad Deportiva Municipal Nora Leticia Rocha, los registros para los 21-K "Frontera Para Todos" evento que será el domingo 24 de marzo, con salida a las 7:30 de la mañana de la Plaza Principal de San Buenaventura, hasta llegar a la Plaza de ciudad Frontera, en donde serán recibidos por el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, hay una bolsa de 200 mil pesos repartidos entre los triunfadores, el costo de la inscripción es de 250 pesos, los interesados llamar al "Keniano" o Nora Leticia Rocha, los Cel 866 214 27 06 y 866 200 54 04.

BUENA notica me llega de Saraperos de Saltillo, en donde informan de los pitchers diestros con experiencia en Grandes Ligas, que llegan al Francisco I. Madero, en busca de un lugar en el roster al igual que el resto de los invitados al Spring Training de Saraperos ellos son: Carlos Contreras y Mickey Jannis, el dominicano Carlos Contreras lanzó con Rojos de Cincinnati en 2014 y 2015, además lo hizo en Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Italia, República Dominicana y en la LMB con Vaqueros Laguna en 2017, "Estoy muy emocionado de estar con tanto talento en el Spring Training de Saraperos, existe una gran armonía entre todos mis compañeros y eso motiva a trabajar fuerte, busco un lugar como abridor y espero tener la oportunidad de quedarme para ayudar al equipo a ganar". Expresó Contreras, por su parte el "nudillero" estadounidense Micky Jannis lanzó para los Orioles de Baltimore en 2021 y tiene larga experiencia en diferentes niveles de sucursales. La temporada anterior en Atlantic League tuvo marca de 14 ganados y 5 perdidos.

HOY DOMINGO juegan la tercera jornada en la Liga de Beisbol de Primera Fuerza "Jesús Armendáriz Riojas", los Rieleros VS Yankees estarán en parque Uno de AHMSA. Piratas ante Generales en parque infantil, Tigres Oriente VS Padres en campo de la Sanmiguel, Cerveceros VS Nacionales en Secundaria 39 y Castaños VS Venados en AHMSA 1 Campo Dos y Medio.