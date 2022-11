RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... AYER regresó de la Costa del Pacífico, mi amigo "El Cubano" Felipe, me dice Ramiro estuvo en dos encuentros de los Venados de Mazatlán, el equipo tiene todo para ser protagonista en la etapa final de campeonato de este circuito, también te digo que el lanzador con etiqueta de Grandes Ligas, Jesús Cruz, reportó para jugar su segunda campaña consecutiva con Los Caballeros Águilas de Mexicali, dicen que viene bien, y lo contratan por su gran labor dentro del staff de relevistas de Los Águilas de Mexicali durante la pasada edición del circuito invernal mexicano, donde Cruz tuvo participación en 21 encuentros, con 20 entradas 1 tercio de labor y 0.00 de efectividad (ERA), el sanluisino fue llamado para defender los colores de los Gwinnett Stripers.



OTRA BUENA noticia, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) presentó oficialmente al equipo Conspiradores de Querétaro, el cual es propiedad del empresario queretano Francisco Orozco, quien hasta este 2022 poseía el 40% de las acciones del Club Algodoneros de Unión Laguna, el Presidente de la LMB, el Mtro. Horacio de la Vega, anunció la llegada del nuevo equipo de expansión de la Liga a unos metros del acueducto icónico de la ciudad, "Con Querétaro estaremos en nueve de las diez ciudades más importantes del país. Estoy agradecido con los dieciocho dueños de los equipos por creer en Querétaro para un equipo de expansión", mencionó De la Vega Flores, quien además destacó que los ingresos económicos de la Liga son actualmente 10 veces mayores, mientras que la exposición en televisión aumentó un 700% en las dos más recientes temporadas.

ESTE DÍA un juego a muerte súbita, es el que sostendrán los equipos Chicos Malos y XX de Estancias, el ganador llega al Play Off semifinal, en donde ya esperan los Phillips de Santos Gaona y Tigres de Sergio Quintero, por cierto este martes, eliminaron a Indios de colonia Las Flores, la novena de Damasco, ATENCION Lacho Zertuche o a quien corresponda, me informan de los jugadores que van a integrar la selección de esta Liga Recreativa de 60 Años, de una vez les digo, vayan bien preparados, fuerte ofensiva y excelente pitcheo, ya tengo el seleccionado de Nuevo León, con tres ex lanzadores de Liga Mexicana de Beisbol, Chihuahua trae tres bateadores de grueso calibre, que ustedes ya conocer, no se diga Sinaloa y Jalisco.

Y EN LIGA Mexicana de Beisbol de Verano, me informan que el lanzador zurdo dominicano Emailin Montilla, se convierte en el primer ajuste que realizan los Pericos de Puebla, de cara a la campaña 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, Emailin Montilla cuenta con 27 años de edad y nació en Neiba, República Dominicana. Ha militado en el béisbol japonés, en los años 2019 y 2020 jugó para Hiroshima Carp, desempeñándose como pitcher de relevo, dicen que jugo en beisbol en Japón, en este 2022 militó en el béisbol italiano, con la novena de Parmaclima, con esta organización fungió como pitcher abridor y ostentó marca de 8-1, destacando también su cantidad de ponches, 67 en 48 entradas. Su recta ronda las 95 millas por hora, en ha jugado en República Dominicana con los Toros del Este, tiene efectividad de 1.23 en nueve presentaciones.