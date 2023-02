RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... MUY CALLADITOS, pero con paso seguro, a Sultanes de Monterrey siguen trabajando para la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ayer hicieron oficial la llegada del infielder dominicano Ronny Rodríguez. "El Felino", como se le apoda, para la edición que se avecina, Ronny sueña desempeñarse principalmente como tercera base y en ocasiones como parador en corto, y se convierte en el segundo refuerzo extranjero de la novena, el morenito nació en Santiago, República Dominicana; el 17 de abril de 1992, inició su camino profesional en 2011 cuando fue firmado por la organización de los Cleveland Indians con 19 años de edad, pero dicen fue el 31 de mayo de 2018 cuando consiguió el sueño de debutar en Grandes Ligas con el conjunto de los Detroit Tigers, estará haciendo pretemporada.

AQUÍ EN Monclova después de la Serie de Beisbol del Caribe, comenzarán a reportarse jugadores y cuerpo técnico de Acereros de usted, tienen que lucir lo mejor en pretemporada, saber quién llega y quién se va, porque a inicios de abril 7, 8 y 9 de abril, ya van a estar en juegos de exhibición, primero con Saraperos de Saltillo, en San Antonio Texas, quizás con Tecolotes de Nuevo Laredo, y posteriormente con el Torneo de la Copa Gobernador.

MUY FRÍO notó el ambiente de la Serie de Beisbol del Caribe, la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, está durmiendo, no dan razón del lanzador que abre el juego en jornada inaugural ante Tigres de Licey de República Dominicana, menos el Line Up que tienen muchas posibilidades de darnos el título, por cierto hace como 14 años en la última Serie del Caribe que hubo en Venezuela, me comentaron que los Naranjeros de Hermosillo se trajeron el título, bueno así me lo platico la Perica, pues estuvo presente.

DICE LA organización de los Piratas de Campeche, que el zurdito Adrián Almeida, estará participando con la selección de Colombia en el Clásico Mundial, cuya sede para los colombianos será en Phoenix, Arizona, del 11 al 15 de marzo del presente año, con los Piratas de Campeche, el zurdo Almeida, tuvo dos aperturas en 2022 en la LMB, está cerca de cumplir 28 años de edad, nació en Puerto Cabello, Venezuela, el 25 de febrero de 1995.

Será la quinta edición del Clásico Mundial donde estarán participando 20 países en diferentes sedes, Almeida, al igual que el relevista sudamericano Lester Oliveros, el dominicano Yeison Asencio, están considerados para regresar al buque, en la campaña 2023 de la LMB, la directiva filibustera estará dando a conocer próximamente más información referente al equipo.

METALÚRGICO YA TIENE boleto a la siguiente ronda de Play Off en Liga Ranchera de Beisbol, ellos eliminaron a Gallos de Alejo Peña con marcadores de 9-1 y 5 carreras a 3, en el primer desafío Edwin Téllez fue el ganador con relevo de Cristo Córdova y Rolando Suárez, en el segundo ganó Ovidio Flores con ayuda de Daniel Soto, en estos dos triunfos pegaron batazos de todos calibres por Metalúrgicos Gonzalo López, Rolando Mena, Edgar Córdova y Edgar Pruneda.