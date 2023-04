RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... DOMINGO Castro y Adrián Ramírez, al lado de Luis "Guicho" Salazar, vienen auxiliando en la dirección del equipo José Rodríguez Castillo, al timonel Ingeniero Antonio Fraire, por eso el representativo de ciudad Frontera camina, rumbo a semifinales, en el Campeonato Nacional de Beisbol 15-16 Años, que trajo a esta nueva ciudad, el alcalde CP Roberto Clemente Piña Amaya, Domingo Castro de momento es instructor también en la Escuela de Beisbol "Juan Salazar" de Sacramento, que patrocina con todo la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, ahí también está Guicho Salazar, y Adrián Ramírez el nativo de Piedras Negras, pues anda metido dirigiendo y jugando con equipos de Liga de Beisbol del Norte de Coahuila.

RECUERDO, que por las oficinas de Acereros, hace como 10 años, llegó un boletín de Grandes Ligas, en donde solicitaban a Adrián Ramírez, reportará a un campamento de entrenamiento, pero como era el cerrador estrella de Acereros, no lo dejaron ir, es más no siguiera le notificaron este dato, Ángel Adrián Ramírez Vázquez, estuvo con cerca de 13 temporadas, en donde realizó relevos de cabo a rabo, cuando lo vieron visores de Grandes Ligas, estaba con relevo intermedio de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, ahí lo checaron, le mandaron aviso en febrero y de eso no se dio cuenta, hasta que lo enviaron a Pericos de Pueblo, junto a Antonio Lamas, bueno eso fue otro rollo.

MUY PELEADA va a estar la receptoría de Acereros de Monclova, pues tanto Logan Moore, como Chris Hermmann, Chance Cisco y Omar Bustamante se le han visto cualidades y talento, solo que les falta un poco más de bateo, para ser consistente al cien por ciento, también algunos aficionados conocedores del rey de los deportes, quieres que la Ola de Acero, ya cuenta con un cuarto bate de poder, no hay lugar para estar experimentando con exjugadores de la Gran Carpa, hay que traer alguien más seguro, como cuando llego Chris Carter y fue el amo del Show de Liga Mexicana de Verano, como quiera veremos cómo funciona Kile Kasser, BJ Boyd, aunque la confianza del mánager Edwin Rodríguez, está cifrada en Juan Pérez, Alex Mejía, Francisco Peguero, Noah Perio, y Rodolfo Amador, ya veremos que sucede en Copa de Beisbol Gobernador.

PESE A LA granizada y heladas que cayeron en la sierra de Durango, eso no impidió que los Generales y los Rieleros, llevaran a cabo su encuentro, ya que Tlaloc no se hizo presente de forma importante en el Andén Alberto Romo Chávez y los Rieleros de Aguascalientes derrotaron por pizarra de 12 carreras a 3 a los Generales de Durango, Alfredo López al primer lanzamiento conectó imparable entre el paradas cortas y el tercera base, Anuery Tavárez llegó a primera por la vía dolorosa, Manny Olloque vio frustrado su posible primera carrera producida por una gran atrapada del jardinero central Ángel Reyes, pero impulsó a la tercera a López, la sorpresa de Rieleros llegaría en los maderos de Agustín Murillo y Carlos Mendivil, en el tercer episodio, con par de dobletes Murillo llegó a segunda base y fue impulsado por el doblete de Mendivil. En elevado de sacrificio, Mendivil aprovechó para poder anotar la de la ventaja para los Rieleros.