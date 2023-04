RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOSA DÍAS... INICIÓ Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, aquí en el parque infantil, hubo división de honores entre Halcones del CEUC y los Carboneros de Nava, estos últimos con pitcheo de Paolo Padovanil dieron paliza al equipo de Monclova, al ganar con pizarra de 18-5, ya en el segundo los pupilos del "Peto" Juárez, ganan 4 carreras a 2, en otra serie los Bravos de Sabinas derrotan en dos ocasiones a Lobos de Allende, con pizarras de 7-2 una carrera por cero, voy a esperar puede que este día me lleguen más resultados.

EN PLAY Off de la Recreativa de 50 años, me informaron que los Aztecas de Taxímetros Guadalupe Oriente, le pegaron en el primer de la final a Águilas de la colonia Bellavista, este equipo terminó como súper líder, desconozco en donde estuvo la falla, y el "Chato" Juan Antonio Cárdenas, con su experiencia les arrebató la victoria, en el Grupo Dos, los Tecolotes de Castaños y Tecolotes de Nadadores, me gusta para que, sean protagonistas de la final de campeonato, lo tiene todo, nomás que cuidado con los rivales.

SATISFECHOS Y alegres, la noche de este domingo, el equipo de los Vaqueros de Unión Laguna, festejaron el haber logrado el trofeo de campeones, en la Copa de Beisbol Gobernador que se efectúo aquí en Monclova, venciendo en la final de campeonato al equipo invitado Sultanes de Monterrey, ¿Y qué pasó con Acereros?, me preguntó Héctor Rendón, pues nada, solo que perdieron sus últimos cinco encuentros que realizaron, lo bueno que fue en pretemporada. ¿Y que tiene?, como dice Wicho.

EN EL PARQUE LA Junta de Nuevo Laredo Tamaulipas más de 5 mil aficionados, dieron muestra de apoyo y solidaridad, al conjunto neolaredense, al equipo de sus amores Tecolotes de los Dos Laredos, siendo motivados para logar la victoria ante la Liga Riberas del Bravo con blanqueada de 5 carreras a 0, fue un encuentro con causa que el DIF de Nuevo Laredo estableció en apoyo de quienes más lo necesitan, la cual consistió en la donación íntegra de la taquilla del juego de hoy disputado en el nido mexicano, que lució un lleno hasta las banderas, el campo corto Jake Gatewood demostró el poderío de sus muñecas al sonar cuadrangular con dos en base para destacar en la ofensiva emplumada, el relevo de Anthony Vizcaya resultó vencedor con tercia de ponches en el sexto inning. Luis Morales cargó con el revés al heredar la carrera de la ventaja en esa misma entrada.

EN DURANGO, informan que Octavio Acosta lució en su última salida de pretemporada, Manny Orozco y Michael Robles pegaron circuitos de vuelta entera, al ganar Generales de Durango 5-3 a Rieleros de Aguascalientes, la tropa tuvo ayer lunes su misa previa al arranque de temporada, a las 12:00 horas en Catedral, en el juego generales pisaron el home, en el primer episodio, la segunda entrada ante Frank López, Orozco lo recibió y fue con un tablazo por el callejón derecho-central, un bombazo que se convirtió en un cuadrangular, la otra la remolcó Élmer López, con un sencillo, para que entrara Juan Rodríguez.