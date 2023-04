RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... YA PREPARA salida este día a la ciudad de los rascacielos, CDMX, varios atletas, amantes del fisicoconstructivismo, del estado de Coahuila y Monclova, son los que pasaron su clasificación del evento realizado en Nuevo León, que fue selectivo para participar sábado y domingo, en el evento de MR´s México selectivo Juvenil y Veteranos, lo digo porque estará presente el ´Hombre de Acero´, Emilio García Hernández, de Sport Center cotizado, gimnasio en fabricar estrellas de este deporte, a Emilio ya se le metió en la cabeza, que va por el Mr Absoluto, creo que lo va a lograr, pues devoró dos docenas de Tamales de Venado que le lleve, y lleva una fortaleza en un cien por ciento.

¿QUÉ PASA RAMIRO?, se entiende que contamos con un equipo, que tiene todo para triunfar, me dicen Isidro Tijerina, Juan De la Cruz y Wicho De León; están bateando, pero el problema lo tienen en pitcheo, "tú debes de saber, algo hay por ahí", miren chamacos, no hay nada que informar, solo un mal momento, ya el timonel de Puerto Rico, está analizando bien, lo que pasó con estas derrotas ante Generales de Durango, pero recuerden que Toros de Tijuana, cuenta quizás con mejor conjunto que Acereros, y también, pasan por mal momento, el beisbol cobra fractura si lo juegas mal, "Chilo no pasa nada".

LOS Q UE no creen en nadie, son los Sultanes de Monterrey, "ahora contamos con equipo para ser campeón", me dice el CP. Aurelio Cervantes, el amigo regiomontano, está en Monclova, vino a visitar a su compadre Ramiro Ortiz Ávila, que es mi sobrino, pasa por grave situación de salud, esperando solo que nuestro Padre Celestial, nos apoye en estos difíciles momentos, Aurelio y Rafael su hermano, La Gala Hernández, Mario Fuentes, el "Zurdo" Ceniceros, y muchos más, fueron integrantes de aquel equipo que traía Ramiro Ortiz Ávila, y que los hizo campeones tres veces en softbol del Astros, lo recuerdan Los Dobermans, les pido una oración para "Tato".

HABLANDO de Sultanes de Monterrey, ya están trepados en el liderato de la Zona Norte a que recetaron limpia a los Diablos Rojos de México, ganan el tercero con pizarra de 5 carreras a 4, vuela cercas de Víctor Hugo Mendoza, les dio la victoria, Sultanes atacó la serpentina del abridor escarlata, Edgar Torres, en la misma primera entrada y fabricó dos carreras para adelantarse en la pizarra, Ramiro Peña y Christian Villanueva conectaron cuadrangulares solitarios, representando para ellos su primer vuelacercas de la campaña, los Diablos consiguió recortar ventaja en la tercera entrada gracias a una carrera anotada por Francisco Córdoba y producida por Jesús Fabela, y para el sexto inning, consiguió darle la vuelta al juego al fabricar dos carreras. Un sencillo de Emmanuel Ávila y tras un rodado de doble play de Francisco Córdoba, Juan Carlos Gamboa y Stefen Romero pudieron timbrar las carreras que adelantaban a los escarlatas, pero el juego se definió a favor de los Fantasmas Grises en el cierre de la sexta entrada, cuando Víctor Mendoza conectó cuadrangular de tres carreras, impulsando a Christian Villanueva y Roberto Valenzuela al pentágono con las carreras que sentenciaron el triunfo regiomontano.