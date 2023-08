Ráfagas deportivas

BUENOS DIAS...NO PASA nada, simple y sencillamente, el maleficio, continúa al lado de los Acereros de Monclova, el conjunto continua perdiendo series y quien sabe, como estará la situación, en dado caso que lleguen a clasificar, por lo pronto ya dejaron la serie con Saraperos de Saltillo, y quien sabe cómo les vaya en esta penúltima semana de juegos faltan 13 por jugarse, el martes enfrentarán a Algodoneros de Unión Laguna, bueno me parece que aquí en el coloso del Norte, y después van a la fronteriza ciudad de Tijuana a enfrentar a los Toros de Homar Rojas.

NUNCA que yo recuerde, de mis 45 años escribiendo béisbol, había pasado el equipo de casa, por una situación, como esta, no entiendo todavía lo que está pasando, si recuerdo, que desde que el licenciado Gerardo Benavides Pape, me invitaba a su casa, para platicar de los proyectos, primero los que tuvo en Liga de beisbol del Norte de Coahuila, en donde tuvo varios campeonatos, después cuando tomó la riendas de Pericos de puebla y posteriormente de Acereros de Monclova, aquellos tres primeros años que entraron a Play Off y después en el 2019, sostuve una charla con él, en donde fumamos la Pipa de la Paz, y fue cuando me di cuenta, del gran proyecto que tenía en sus manos y cuando salí de su oficina, le dije "ahora si vamos a ser campeones".

HOY Creo que va a ser necesario hacerle una entrevista para que me dé su opinión personal el licenciado Gerardo Benavides Pape, de lo que está pasando con Acereros, porque a decir verdad, cuentan con un equipo sucursal de Grandes Ligas, ¿estará fallando la dirección?, puede ser, en fin voy a esperar que sucede con la serie ante Laguna y después con Tijuana, todavía hay un luz de esperanza en el horizonte..

HOY Jair Mendoza, sale con cinco selecciones del Club Rayados de Monclova, a la ciudad de Monterrey, pues en la tarde inicia el torneo anual de la Copa Rayados, en donde habrá más de 50 equipos participando en diferentes categorías, desde la 2007 hasta la 2017, este torneo serán toda la semana para concluir el domingo, como ustedes saben Rayados, en el pasado estatal de futbol conquistó dos subcampeonatos, pero en Copa Xochipilli arrasó con cuatro copas de campeones, un gran trabajo del hijo de mi amigo Lorenzo Mendoza, icono del fútbol de antaño.

EN SAN Buenaventura, este sábado hubo Juego de Leyendas del futbol, les platico que me comentaron que "el Conejo" Héctor Morado, volvió a lucir con fuertes atajadas y de esta forma se coronó campeón el equipo de la colonia Obrera Oro, venciendo en la gran final al poderoso CDSCO del doctor Víctor Hugo Araiza, este evento lo organizaron el club Vikingos y el Real San Buena, también estuvo presente el equipo Colonia Borja, todos ellos en categoría Master mayor, que bueno que en San Buena hagan esta clase de eventos, en forma continua, y que el dirigente de Fomento deportivo, nos apoye con información y fotos, como lo hacía ante Lolo Cano.