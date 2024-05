Resultó falsa la reunión con directivos de AHMSA

A horas de celebrarse la supuesta reunión entre trabajadores de AHMS y directivos de la acerera finalmente la empresa por medio de las redes sociales que es falso, que no hay plan para la reunión incluso señala que desconoce quién o quienes convocaron en el Ave Fénix a la cinco de la tarde.

Y es que desde inicio de semana se publicó sobre la reunión en donde se aseguraba estaría presente John Abott, integrante del Consejo de Administración, pero se desmintió, lo que causó revuelo entre los trabajadores sobre todo los que pensaban asistir que no es la mayoría de la base.

Otros dicen que se canceló por los comentarios en redes sociales que apuntan no estar de acuerdo con la propuesta de recibir el pago de tres semanas a cambio de permitir abrir las puertas del complejo siderúrgico, aunque también es cierto hay quienes aceptan la propuesta hay división de opiniones.

En este sentido es bueno recordar que al rojo lo corrieron de la puerta cuatro la noche del jueves, acusado de vender el movimiento, pero siempre se comenta lo mismo, que reciben dinero cuando en realidad no hay nada de eso, en fin ojalá y tomen la mejor decisión es el futuro de la empresa lo que está en juego.

Por el lado de la CTM, Mario Galindo, dirigente de la federación Frontera dice que contrario al sector industrial, se dice que el comercial y de servicios no generaron utilidades de acuerdo a comentarios que les han hecho llegar pero es diferente la actividad por lo tanto diferente los resultados.

Señala que hubo empresas que en realidad no generaron utilidades y fue cuando se dieron a la tarea de buscar compensación para los agremiados con ello reconocer el esfuerzo, disciplina y dedicación del año pasado, las empresas respondieron de manera positiva a la petición sindical.

Destaca que el tema utilidades siempre es motivo de comentarios y hasta movimientos, sobre todo en donde los trabajadores no se encuentran sindicalizados, el patrón tiene obligación de mostrarla caratula fiscal a todos los trabajadores para evitar problemas laborales.

"Siempre en abril y mayo se presentan inconformidades pero es el momento de dar valor a las cosas, todo el año los trabajadores reciben su salario y prestaciones, no tiene caso que arriesguen su fuente de trabajo, es cuestión de entender que con trabajo es posible hacer frente a los compromisos familiares" destacó.

En otro tema, las quejas de usuarios del sistema de taxi por aplicación nunca serán atendidas, a pesar de que digan que los choferes se encuentran identificados es falso, mientras autoridades no apliquen control y los tengan registrado no se podrá identificar al operador.

Javier Hernández del Angel, dirigente de CTM Centro, se refirió a las quejas que de manera constante aparecen en redes sociales en donde usuarios piden información de taxis de plataforma porque olvidaron objetos como celulares o bolsas, sin embargo es raro que recuperen lo que por descuido dejaron en la unidad.

"No es posible localizar al operador, eso está comprobado a pesar de que digan que con solo denunciar recuperen sus bienes, porque nadie tiene control ni identificación del operador, ese sistema seguirá afectando a usuarios, no hay día que no se denuncie ese ilícito" indicó.

Por ello reiteró su llamado a las autoridades que pongan orden y meten en control todas esas unidades que han crecido por no estar sujetos a supervisión, incluso va en aumento el número de unidades por el desempleo que se registra en la región, lo más cómodo es convertirse en taxista de plataforma.

Nos leemos mañana..