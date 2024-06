Se retiró el 20 por ciento de sindicalizados AHMSA dos

Cuando menos un 20 por ciento de la plantilla de sindicalizados de AHMSA Dos consiguieron su retiro voluntario, esos 250 ex trabajadores empezaron a tramitar su pensión ante el IMSS y firmaron convenio de pago con la empresa para recibir su liquidación, dijo Francisco Rios Treviño.

El Secretario General de la Sección 288 señaló que la cifra puede crecer tomando en cuenta con cada mes se suman más obreros que cumplen 60 años de edad y van a buscar su retiro, hasta la fecha todos los que se acercan a la dirigencia sindical se les apoya con el tramite y se les autoriza su retiro.

Indicó que en todo momento se ha logrado cumplir con la petición de los ahora ex trabajadores que tienen interés por recibir su retiro, de esa manera tramitar su pensión y de esa forma recibir su pago mensual, para cubrir necesidades del hogar mientras se llega el tiempo de recibir su finiquito.

Exhortó a obreros a no caer en manos de personas que ofrecen su servicio para tramitar su pensión, no hay necesidad de que recurran a terceros es mejor hacer los trámites de manera personal, esperar el tiempo que maneja el IMSS y a final podrán recibir su derecho a ser pensionados.

Por otro lado para Ismael Leija Escalante, es necesario que los acreedores de la empresa acepten el nuevo convenio que se les va a presentar, es la manera de avanzar dentro del proceso de Concurso Mercantil, y sobre todo evitar se declare a quiebra de Altos Hornos de México.

Eso sería catastrófico para todos, por esa razón deben entender la realidad lo que puede ocurrir en caso y no acepten la propuesta a final del día todos resultarían afectados si se declara la quiebra, esa palabra de solo escucharla hace temblar porque entonces la cosa sería peor.

Sobre la petición de que el gobierno federal tome en sus manos la siderúrgica, dijo que eso se puede descartar, incluso en platicas con la Procuradora Fiscal Grisel Galeano García, le dijo que no hay interés del gobierno por tomar el control de la empresa es al contrario se busca solución al problema.

Dice que lo correcto es que acreedores se pongan de acuerdo y acepten la nueva propuesta, recordar que es el camino para la reactivación de la siderúrgica de esa manera recuperar la actividad que tienen como proveedores, es decir seguir en activo por las operaciones de la siderúrgica.

En otro tema, los trabajadores como que poco a poco empezaron a entrar a otro proceso, como que ya se dieron cuenta de que la solución no se encuentra en manos del sindicato, es un conflicto de intereses a muy alto nivel en donde solo dos personas son quienes tienen el control.

Pero de que hay avances de eso no hay duda, por esa razón el Sindicato Minero se sigue moviendo en Hércules, dicen que la intención es apoyar a los obreros pero es versión falsa por completo, el interés es otro y se apuesta doble contra sencillo que lo primero será emplaza a huelga.

Aunque también es cierto dentro del plan de negocios no incluye la reapertura de las minas, el ferroducto no funciona, se robaron más de 20 kilómetros de tubería, entonces reparar los daños, dar mantenimiento al equipo representa una millonaria cantidad de dinero y por supuesto con la amenaza del minero, mejor así se queda.

Complicado el asunto, pero los inversionistas no le meten lana en donde saben que no van a recuperar la inversión, por esa razón lo correcto es hablar con la verdad a los trabajadores y decirles lo que puede pasar, el futuro de esa fuente de trabajo, no es honesto ni correcto darles falsas esperanzas.

Nos leemos mañana..