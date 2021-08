BUENOS DÍAS.....HOY los campeones 2021 del Beisbol Mexicano Acereros de Monclova, van derechito al coso taurino de los Toros de Tijuana, ahí probablemente el sonorense Héctor Velázquez, llegue decidido a lograr la primera faena, de oreja y rabo ante los Toros de la Fronteriza ciudad, los astados como ustedes saben, caminaron en serie de siete juegos, para poder lograr llegar como mejor perdedor a este Play Off, en esta ocasión, reviven la historia del 2019, cuando también en siete juegos, fueron eliminados por los Acereros, pero ahora es otro rollo, pues la Furia Azul que comanda Pat Listach, llega con toda la fortaleza de acero, para lograr doble faena primero con Héctor Velázquez y posteriormente con Francisco "Látigo" Ríos, bueno para mí son los lanzadores probables, aunque puede haber cambio de última hora.

EN OTROS frentes de Play Off semifinal de la Zona Norte en el estadio Panamericano los Mariachis de Zapopan Jalisco, esperan la llegada de los Rieleros de Aguascalientes, ya Homar Rojas mánager de los cantantes, está listo con un picheo bien efectivo, que frene al "Mostro de Acero", en lo que corresponde en el Sur, los Diablos Rojos de México tienen en su casa la visita del Águila de Veracruz y en Tabasco los Olmecas de Pedro Meré, tienen disponible el parque Centenario para recibir a Leones de Yucatán. Por cierto, ayer me invitaba Wicho de León y sus compadres Felipe Silva y Juan De la Cruz, para ir con ellos a Tijuana, desde el viernes de la semana pasada, me dijeron compraron boletos de avión para presenciar los dos primeros juegos de Play Off del equipo de casa Acereros.

POR LO pronto aquí en Monclovita la Bella, todo es felicidad, porque Acereros de Monclova, les calló la boca a aquellos "Incrédulos" que no confiaron en ellos, y miren ya están en la segunda fase de Play Off, puede ser Bartolo Colón, quien ya está afilando su espada, para el viernes que lleguen los Toros, a recibir otra estocada más, ya el cuarto será decisión de Wilmer Ríos, y hoy en ciudad Frontera o mejor dicho parque Ferrocarrilero, estarán iniciando juegos de Play Off de la Liga Recreativa de 60 Años y Más que dirige Horacio Zertuche, con el duelo entre Orioles y Chicos Malos del licenciado Mario Esquivel Velez, y para el viernes los demás juegos Broncos VS Phillips en parque Infantil y en otro frente los XX de Estancias, reciben en el Chacho Córdova a los Piratas, duelos a morir de los "Chicharrones".

QUIEN podrá ser el mánager del año en Liga Mexicana de Beisbol, en lo particular me inclino por Pedro Meré de los Olmecas de Tabasco, pero también veo el esfuerzo que realizó Leo Rodríguez con el Águila de Veracruz, aunque los que conocen de beisbol se inclinan por Benjamín Gil, Juan Carlos Rivera, o Malave de los Algodoneros de Unión Laguna, aquí en el norte tienen como candidato a Pat Listach, que puede ser también uno de los agraciados.