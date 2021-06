Acereros perdieron ante Algodoneros de Unión Laguna y los Saraperos se Saltillo

Opinión

BUENOS DÍAS... "Y QUE TIENE", como dice mi sobrino Guicho, bueno me refiero a las series que los campeones Acereros de Monclova, perdieron ante Algodoneros de Unión Laguna y contra los Saraperos de Saltillo, no hay que quejarse, nadie tuvo la culpa, no se le dieron las cosas a Pat Listach, menos a su staff de lanzadores, lo bueno que Bartolo Colón, volvió a sacar la casta y se trajo la victoria de la honrilla, no pasaba nada, la Furia Azul, se queda de momento en tercer sitio a dos juegos y medio del líder Mariachis de Guadalajara y a uno del sublíder Toros de Tijuana, ahora vamos a esperar que reaccione la Ola de Acero.

LLEGAN los Sultanes de Monterrey, un equipo que camina con récord de 9 ganados y 16 derrotas, bueno están a 9.5 del sitio que ocupa los de Jalisco, posteriormente viernes, sábado y domingo, tenemos en el Coloso del Norte a los Tecolotes de los Dos Laredos, el equipo fronterizo ocupa el quinto sitio de la Zona Norte, hasta ayer había pronóstico de la salida de dos jugadores del equipo de Monclova, para activar a dos más, pero eso solo lo puede informar Víctor Vizcarra el jefe de prensa y difusión del Club de beisbol Acereros de Monclova.

ABRO UN paréntesis para recomendar al director del IMSS Clínica 7 de Monclova, que sea consiente, en el trato del adulto mayor, ayer fue a análisis llegué a las 6:45 de la mañana, para ser el primero, pero fui el sexto, no sé quién sería el retrasado mental, porque no creo que haya sido el doctor Víctor Hernández Barbachano director de esta clínica, el que haya ordenado que la puerta de acceso la abran a las 7:15 como me dijo el vigilante, lo malo que salió el sol, y algunos sufrieron desmayo, no hubo atención, es una falta de respeto, para todos los que pagamos cuotas del IMSS, por favor ponga atención a esto señor director.

EN FIN ya se me pasó el coraje, y hablando de paliza como esa que Saraperos le propició a los Acereros de Monclova 11-4, los representantes del equipo Águila de Veracruz, también, le dieron una dosis de la misma receta a Leones de Yucatán, Jesús "Cacao" Valdez, Alex Ortiz, Alexi Amarista y Paulo Orlando, los veracruzanos están metidos en la pelea, y tienen la posición tres, de la Zona Sur, misma que comparte con Bravos de León con 13 ganados por 13 perdidos, buen trabajo hasta el momento de Leo Rodríguez, dirigiendo el barco de los aguiluchos.

DESPUÉS de derrotar la Selección de México 4-3 sobre Venezuela, el conjunto Azteca, ya se prepara para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por cierto los dos juegos de exhibición fueron para afinar detalles del roster oficial, entre los que ya se cuenta a Adrián González y muy posiblemente Jonathan Jones, Fernando Salas, Jasson Atondo, Ramiro Peña, Ryan Verdugo y Juan Pablo Oramas, quienes deberán pasar el antidoping de la WADA, el resto de los que faltan será decisión del mánager Benjamín Gil, pero también cuentan a Jesse Castillo para qué cubra la inicial.

EL ESTADIO Quisqueyano, está siendo remodelado en todos sus aspectos, ya que para el 2022, estará abriendo sus puertas para recibir a los equipos que representarán a distintos países en la Serie de Beisbol del Caribe, de acuerdo a lo que comentó ayer la Confederación de Beisbol de Caribe, ya confirman su presentación los equipos de México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Colombia, puede que Cuba, quede fuera de este campeonato, quien desee ir con la "Perica" Juan Manuel Hernández y Pablo Guel, nada más se comunican con ellos, ya pidieron informes de boletos y un viaje especial que saldrá de Monterrey.