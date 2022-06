BUENOS DÍAS... Qué tal amigos aficionados al deporte rey, disfrutaron anoche del Derby de Jonrones, yo no pude ir, me invitaron los de la Peña Taurina el Arrastre, porque tuvieron de visita al astro de la fiesta de los toros Arturo Macías "El Cejas", ese torneo de Aguascalientes, que todavía acepto de cualquier astado, pese a ver estado al borde de la muerte en dos ocasiones, estuve con ellos en colonia Elsa Hernández de las Fuentes tercer sector, ahí explico "El Cejas" el motivo de su visita a Monclova, la suspensión de corridas de toros en la Plaza México, el daño que en Coahuila, le hicieron a este deporte de la fiesta brava, en fin una conferencia o rueda de prensa, en donde estuvieron presentes en este presentación del hidrocálido, que tuvo su primera alternativa el 7 de mayo del 2005, siendo sus padrinos José Luis Angelino y testigo Israel Téllez.

ARTURO MACÍAS, lleva el arte de la tauromaquia en las venas, su señor padre que en paz descanse, le enseñó cuando tenía 10 años, como torear, una faena completa que recordó del 2017 cuando toreo en Plaza México, en donde corto dos orejas, el 28 de febrero de ese mismo año, sale en hombros en Texcoco, pues corta oreja y rabo, me platicó aquella tarde que logró faena completa en Plaza de Toros de San Buenaventura, en el 2012, 15 de julio corta dos orejas, en su carrera ha indultado a 7 astados, toros que le brindaron enormes faenas, que posteriormente lo llevaron a la cima, ¿Si se abre la plaza México, Arturo Macías, regresaría a recordar los mejores tiempos?, claro yo hasta ahorita estoy preparado para abrir plaza en cualquier lugar, estoy al cien por ciento.

EN OTRAS NOTICIAS, desconcertados los lectores de Monclova, y la región, porque no hubo en los diarios locales nada de información sobre la Cena de Gala y la entrega de anillos de los destacados beisbolistas de la edición del 2021 y 2019, yo no fui requerido, pero me hubiera gustado realizar entrevista con el nativo de ciudad Frontera Joakim Soria, o bien con Oliver Pérez, este último según comento espera colgar los spaiks al finalizar este año, recuerden hoy es el Juego de Estrellas, en el coloso del Norte, estarán presentes los mejores lanzadores y bateadores de grupo calibre de los diferentes equipos.

UNA BUENA noticia, mis respetos para esos pequeños gigantes del beisbol de mi natal Sacramento, tres jugadores que agarrados de la mano de Luis "Guicho" Salazar y con apoyo de la mejor promotora del deporte de la región Licenciado Yajaira Reyna Ramos, lucieron enormidades y contribuyeron en la victoria de Rieleros de ciudad Frontera en juego de Play Off al ganar a Halcones B, con pizarra de 4 carreras a 3...

LA MALA en noticiero de televisión y radio, dijeron y hablaron de la mala administración de la alcaldesa Andrea Ovalle Reyna, que le enviaron una lana el gobierno del estado, y se le esfumó de las manos, claro no la aplicó en el deporte, puaes no le interesa, pero ya investiga contraloría del estado, estos malos manejos y puede llegar al fresco bote.