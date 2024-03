Que el presidente cumpla su promesa

Al recordar que el Presidente López Obrador, se comprometió apoyar la reactivación de Altos Hornos de México al momento que el licenciado Alonso Ancira Elizondo, abandonara el Consejo de Administración, Francisco Rios Treviño, dijo que es tiempo de recibir apoyo.

"Siempre prometió que al retirarse Ancira, se diseñarían programas especiales para negociar las deudas de la empresa con el Gobierno Federal, eso ya ocurrió entonces ya no hay obstáculos para que reaccione, estamos en manos de la autoridad, somos miles de familias que la reactivación de la empresa" señaló.

Recordó que el lunes se anunció el retiro de Ancira Elizondo, incluso se dio a conocer nombres de los nuevos integrantes del Consejo de Administración e incluso hasta la del nuevo director general en lugar de Luis Zamudio, todo es legal por lo tanto el Presidente tiene la última palabra.

El dirigente sindical indicó que ya no se puede esperar más tiempo para dar facilidades, que deje de manejarse de manera política, que López Obrador, entienda el daño tan fuerte de miles de familias, que viven tiempos de angustia, temor y miedo por no conocer el futuro de la empresa.

Por otro lado, ex trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México que reclaman el pago de su liquidación acordaron trasladarse a Saltillo y reunirse con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y pedir se involucre dentro del tema de la empresa y agilice el pago de sus liquidaciones.

Julián Torres Avalos, que lidera a ese grupo de ex trabajadores recordó que el gobernador debe recibirlos por ser Coahuilenses y tomando en cuenta que hace unos días anunció programas de apoyo para los trabajadores de AHMSA, pero ellos piden que se les tome en cuenta.

Lo anterior porque el tiempo pasa y no hay información sobre la liberación de recursos para cubrir liquidaciones, son cerca de mil los ex trabajadores que siguen en espera, ya se acumularon hasta cuatro años de estar en espera y nadie resuelve nada y calificó de injusticia el silencio.

Mostró confianza que el gobernador los atienda, al recordar que Jiménez Salinas, tiene información de la situación que presentan, ha mostrado acercamiento con los Coahuilenses en este caso creen que puedan reunirse y tratar el tema de los miles ex trabajadores que exigen el pago de su liquidación.

En otro tema, los días santos no son descanso obligatorio, es decisión del patrón conceder o no ese beneficio, o bien ponerse de acuerdo y calificarlos como vacaciones adelantadas, eso es de acuerdo a la decisión patronal porque la Ley Federal de Trabajo no lo maneja como inhábil, dijo el director del Centro de Conciliación Laboral.

Roberto Ramírez García, recordó que la Semana Santa la mayoría de los empresarios toman la decisión de dar descanso a sus trabajadores pero hay quienes piensan que es obligado es cuando se presentan dudas y hasta problemas por ello la importancia de aclarar las cosas a los trabajadores.

La Ley Federal de Trabajo, establece como descanso laboral obligatorio el primero de enero, el primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, primero de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre, fuera de esos días todos son normales.

"Es importante que los trabajadores conozcan lo que establece la ley y no caigan en el error de pensar que es obligado el asueto laboral, por medio de su dirigencia sindical o de manera personal los que no tienen sindicato pueden llegar a acuerdo, una salida sería adelantar vacaciones" expresó.

Nos leemos mañana..