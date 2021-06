Opinión

BUENOS DÍAS.... NI MODO no aportó nada positivo dentro del terreno de juego Michael Choice y Lane Adams, y a la mejor ayer ya los dejaron libres, en Monclova ya estaban hace días el dominicano Juan Santana y el lanzador Alfredo Simón, lo que pasa que el equipo, como cualquier otro, tuvo una salida de perros, pero eso tiene remedio, amigos aficionados recuerden tenemos un ejecutivo del beisbol con visión, les aseguro que la Furia Azul, tomará su camino correcto.

YA SE está calentando el ambiente en el beisbol del Pacífico, en forma virtual hubo acercamiento de los 10 dirigentes de equipos, con Omar Canizales Soto y el director deportivo del circuito Christian Veliz, tomaron el tema del arranque de la liga que será el 5 de octubre, se revisaron los protocolos de salud, ante el Covid-19 que todavía anda dando lata, se tomó también el acuerdo del registro de solo 5 extranjeros, con el fin de daré oportunidad al talento mexicano, y para este 29 de junio, realizar la Primera Asamblea de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC).

A CASI un mes de haber iniciado la edición 2021 en el beisbol de verano, sigue la pelea en las estadísticas individuales, por alcanzar trofeo de campeón en el bateo, de momento el liderato lo tiene Niko Vásquez del equipo Mariachis con promedio de .475, en segunda posición esta Tito Polo de los Generales de Durango con .434, tercero para Henry Urrutia de Saraperos de Saltillo con .423, en lo que corresponde al departamento de cuadrangulares Matt Tenuta (Sultanes de Monterrey) – 1.55, en juegos ganados Bartolo Colón de acereros de Monclova y Dylan Unsworth del águila de Veracruz ambos con 4, juegos salvados con 8 Jenrry Mejía de Algodoneros de Unión Laguna, con 7 Fernando Rodney de Toros de Tijuana.

ESTE DOMINGO 27 de Junio, se estará realizando cañonazo boxístico en el antiguo gimnasio municipal de Melchor Múzquiz, ahí le brindarán merecido homenaje al pugilista de antaño, que hizo temblar a campeones del mundo, me refiero a FAUSTINO "TINO" PEÑAFLOR, aquel aguerrido boxeador que mando a la loma en el tercer asalto al campeón Rafael "Bazoka" Limón, lo recuerdan parece que en el embudito de la calle Guerrero, ahí Tiño Peñaflor, demostró el poder de sus puños, también el ídolo de Melchor Múzquiz, estuvo en el boxeo de Estados Unidos, en donde noqueo al campeón de los Juegos Olímpicos de Munich Alemania del 80 Ronnie Shielos, "ahí la gente me reconoció y me volvieron a dar contratos" comentó en una ocasión el "barretero del ring", Tino en forma definitiva asegura colgar los guantes, ya que será su pelea 100, y la sostendrá con su acérrimo rival Ernesto "El Gallo" Morones de Ciudad Acuña Coahuila, en esta función aseguran la presencia del padrino de este cartelazo, José Martín "Potro" Estrada, a quien hace una semana, le arrebataron los jueces Sudafricanos el cinturón Súper Gallo del mundo, centro que le dieron Ludumo Lamati.

Y QUE creen el lanzador de Acereros de Monclova, ahora de los Atléticos de Oakland Sergio Romo, se bajó los pantalones, ya que el umpire que sancionaba el encuentro, le hizo esa solicitud, ante petición del mánager contrario, con el fin de detectar si tenía alguna sustancia prohibida en su cuerpo, o en alguno de sus implementos, pero ¡Oh que veo!, se asustó y le dijo, Ok subirte tus pantalones, dicen que ya después le marcaba puros strikes, ¡que vería! pregunta la Juana, del Bar el Lugar.