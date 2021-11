BUENOS DÍAS... ANTES de continuar mis comentarios de hoy felicito al jefe de escuelas de desarrollo del club de beisbol Acereros de Monclova Sergio Attwell, por haber puesto su mirada, en la escuela de beisbol infantil de mi natal, Sacramento Coahuila, eso es de suma importancia, pues en este región semidesértica, recuerdo que otros buscadores de talento en 1983 muy seguido recorrían estos lugares, en busca de talento, la mayoría de ellos salieron de San Buenaventura, pero ahora Sacramento se está convirtiendo en semillero de jóvenes beisbolistas, gracias a todo el apoyo, que brinda la alcaldesa Licenciada Yajaira Reyna Ramos.

SERGIO ATTWELL no se equivocó al realizar hace unos días un Try Out, por invitación que les hizo Luis "Guicho" Salazar el hombre deporte de la capital del cono, vio el jefe de las escuelas de desarrollo de Acereros, que hay material bueno, pero hay que irlo llevando poco a poco, como en su momento le hicieron con Edgar Iván Salazar, y ahora lo van a realizar con la nueva contratación el chamaco Jonathan Ricardo Ovalle Vázquez, el chamaco tiene altura y un peso que reúne todos los parámetros, así como él están presentes en la Liga de prospectos del Noreste los lanzador de Acereros, David Hernández, Juan Galaviz, Eloy Pozuelos, Sebastián Castro y Brandon Higueras, que podría ser en el 2022, cuando ellos lleguen en el mes de enero al cuartel de entrenamiento del equipo de casa.

EN OTRAS noticias les informó que la serie por título final entre Generales y Mets, de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza, "Jesús Moreno Borrego" será en el campo de la Jungla, para que sepan, lo anterior lo informó a La Voz de Monclova, Javier Soto Zamarrón presidente de este circuito, serán dos juegos de siete entradas, y haber un tercero se jugará el otro domingo.

YA NO HUBO oportunidad de darle publicidad a los resultados de la Liga Recreativa de 50 Años y Más, estos deben de mandarlos nomás acabado el juego, pues tenemos espacio el lunes para darles tramite de inmediato, lo pueden pasar a mi WhatsApp 866 209 03 18 Ramiro Ortiz, como quiera doy a conocer los juegos del grupo Uno Rojos de la Caliente—Rancheros de Estancias 2.1/2 AHMSA, Aztecas ante Democracia en Ferrocarrilero, Atléticos Águilas en la 21 de Marzo, en el grupo dos Tecos Castaños- Tecos Nadadores en el Centro Cívico, Rilos-Rancheros de Castaños en el Fernando Soto, Generales. Bravos en Metalurgia, Tuzos—Marlines en el Rogelio Montemayor, en el grupo tres Sultanes—Pericos en Sanmiguel, Azulejos—Cardenales en el Juan Esquivel, Ángeles –Cañeros en Buenos Aires, descansa Astros.

YA REALIZÓ el profesor Pablo Acosta, la primera exhibición de gimnasia artística y acrobacia en su Academia de Gimnasia EGYM, fue un torneo, en donde los protocolos de Salud, estuvieron presentes, hubo participación de niñas en Nivel 1, 2 y 3, ahí fue en donde el profesor y su cuerpo técnico evaluaron el conocimiento de todas las alumnas, que próximamente puede asistir con la representación de su academia o de Coahuila en los certámenes nacionales y de invitación que ya están programados.