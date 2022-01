BUENOS DIAS... ANTES de iniciar mis comentarios de hoy, mando una sincera felicitación para mi amigo el Licenciado Ricardo "Ricky" Williamson, el nativo de Monclova, recibió la notificación de Gerente Deportivo de los Toros de Tijuana, equipo que participa en el beisbol profesional de México, al hablar vía telefónica con Ricky, me dijo "Me siento contento y muy comprometido con el proyecto deportivo que se presenta; es una gran oportunidad para aportar los conocimientos de béisbol que he adquirido en mi trabajo de oficina ahora de regreso a Toros de Tijuana, donde he tenido el mayor crecimiento y experiencias laborales", comentó el chamaco de 35 años, el Monclovense trabajó con Toros de Tijuana del 2017 al 2020 como coordinador deportivo y regresará a la "embestida" para vivir su primera experiencia como Gerente Deportivo, luego de laborar en 2021 con Generales de Durango.

OJALÁ Y LA pandemia del Covid-19, ya deje que los deportistas desarrollen su talento, SABEMOS, que no HACEN CASO de no salir, pero así somos los mexicanos, nos vale ¡ma..! EN fin para el 12 de febrero don Mario Menchaca uno de los mejores promotores del boxeo en Coahuila, proyectó un Cartelazo de miedo en donde, estará subiendo al ring del Teatro Picasso, el extraordinario boxeador Pablo "Macanas" Padilla, este chamaco lleva de rival a Francisco "Panchito" Rubio, en la segunda pelea estrellas sube al cuadrilátero Miguel "El destructor" Martínez, que medirá su punch ante Juan "Veneno" Ocura, habrá otros pleitos, me dice la Marsopa Jr., Pavel Castro, ojalá y me consiga el cartel completo, para apoyarlos.

SE COMPLICÓ la situación para los Tomateros de Culiacán, ya que los Charros de Jalisco acaricia el gallardete del beisbol mexicano del Pacífico, ya que otra gran salida de Orlando Lara y con Christian Villanueva encendido, los albiazules vencieron 8 carreras por 2 a Culiacán para ponerse arriba 3 juegos a 2 en la serie, fue en casa de los Tomateros en donde volvió a lucir el zurdito de Veracruz en seis episodio, después lo siguieron, en la loma Jared Wilson, quien trabajó 2 capítulos, en los que recetó 2 chocolates y Roberto Osuna, quien se encargó de amarrar el triunfo, al abanicar a Víctor Mendoza, ayer los dos equipos llegaron a Guadalajara, ya que hoy viernes es el sexto juego de este campeonato, esperando ver un duelo emociónate entre Javier Solano (1-1, 3.52) y Nick Struck (1-0, 2.93), respectivamente, el duelo se podrá disfrutar en el Club Democrático con Luis Zamarrón por sus canales 591 y 1591 de Sky y VeTV.

COLGÓ los spaiks el lanzador de tomateros de Culiacán Anthony Vásquez, un pitcher que es ídolo en Culiacán, sobre todo por sus grandes actuaciones en postemporada, Vásquez ya había anunciado su retiro después de esta campaña y aunque pudiera subir a la loma en la Serie del Caribe con el mismo uniforme de los Tomateros, la realidad es que la noche de miércoles fue su despedida ante la afición tomatera, fue un extranjero que con su trabajo desquitó en todo momento su sueldo.