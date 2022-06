BUENOS DÍAS....ARRIBA Monclova, ayer llegaron al coloso del norte, gran cantidad de trailers y camiones con aparatos de alta tecnología, son de las televisores mundiales de ESPN, FOX Sport, Claro, TV- Azteca, Univisión, mismas que estarán en trasmisión directa desde el coloso del Norte Estadio Monclova, trasmitiendo desde hoy el Derby de Jonrones, y el domingo el ansiado Juego de Estrellas, ayer Fernando Valdés estuvo a la expectativa de muchos movimientos y llegada de compañeros que vienen a cubrir la fuente, en el hotel Sleep Inn Monclova, de ahí a las 17-45 horas salió el contingente rumbo al museo Pape, en donde se llevó cabo la exposición de LMB, una hora después abandonaron el lugar, regresan a echar un baño y a las 20 horas, salieron los comentaristas de radio, prensa y televisión al Club el Socorro, en donde se celebró la Cena de Gala.

EL LICENCIADO Gerardo Benavides Pape y licenciado Gerardo Benavides Dávila ejecutivos del club de beisbol Acereros de Monclova, fueron grandes anfitriones que recibieron a cientos de comentaristas de México y otros países, echaron la casa por ventana, creo que los asistentes no se van a quejar, ahí hubo entrega de anillos a los campeones del 2020 y 2021, también a los ganadores de las nominaciones especiales del 2019 el mejor pitcher Masaru Nakamura, el manager del año Benjamín Gil, al relevista del año Fernando Rodney, el retorno del año Jesse Castillo, el novato del año Juan Carlos Camacho y el ejecutivo del año Alberto Uribe, todos disfrutaron de esta inolvidable velada beisbolera del 2022.

HOY SABADO nuestros distinguidos huésped de honor, desayuno en el hotel Steep Inn a las 12.50 son trasladados al hotel Fiesta Inn, para el Media Day, a las 14.30 regresan a la comida al hotel Steep Inn, a las 18 horas al estadio Monclova, en donde a las 21.30 horas inicia el Home Run Derby LMB, aquí voy a fallar, no cuenta con luces mi automóvil, pero me invitaron Hugo Silva y Hugo Erike Delgado a ver el Derby de jonrones, guapas chicas del Primos Bar, la Puerta Negra y el Lugar Bar, me dijeron "señor Ramiro conviva con nosotros" deje el beisbol, venga a descansar con nosotros, a la mejor les tomó la palabra.

QUIEN abre juego por la zona sur, pues quien sabe, pero el veracruzano Pedro Meré, tiene varios ases en sus manos, comenzando con su pupilo Yorennis Vara, David Reyes y Derrick Loop, aparte tiene mucho material de donde cortar, pero va a jugar con astucia, como siempre lo ha hecho, en la zona norte el timonel Homar Rojas, puede abrir con Oliver Pérez, Wilmer Ríos, Erick Leal o Brenmam Bernardino, pero mejor vamos a esperar que llegue mañana domingo, y disfrutar de este encuentro.

HOY a las 9 inicia la Cabalgata anual Frontera-Cuatro Ciénegas, si acaso hay oportunidad, llego por allá, a los Turistas que ya están en Monclova, los invito a que visiten tanquerillas con sus ricas quesadilla en tortilla de harina, en Ejido 8 de enero, variedad de comidas mexicanas, fabricantes de los mejores pozoles y caldos de rey, vayan y disfruten.