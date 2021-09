BUENOS DÍAS... FELIZ vi la tarde de ayer al C. P. Sebastián Pinales, bueno quiere llegar con sus Astros de Sacramento al liderato de la Liga de Béisbol Ranchera Florentino "Chanate" Vázquez, les falta poco, solo que le líder, el equipo de la Sección 29 no cede, no los deja, el líder camina con 6-0 en ganados y perdidos, mientras Astros tiene 4.5 en ganados y 1.5 perdidos con ferrocarrileros, ya después vemos en el standing a Bravos de Lamadrid con 4 juegos, 3 ganados y 1 perdido, lo sigue la Joya de Castaños con 6 jugados 4 ganados 2 perdidos, Cardenales con 6 jugados 4 ganados 2 perdidos, Coneros de Sacramento 4 jugados 2 ganados 2 perdidos, Ferrocarrileros 6 jugados 2-5 ganados 3.5 perdidos, atrás tenemos a indios, Diablos, Yankees y Cerveceros.

YA Faltan pocos días para que concluya el rol regular en beisbol de Grandes Ligas, una desastrosa temporada para los Padres de San Diego, se dijo que tenían equipo para llegar al campeonato de su división, pero las lesiones y malos movimientos que realizaron para culminar la temporada, dicen que el gerente general A. J. Preller, fue uno de los responsables, pero ellos se quedan y se van los de abajo, como el caso de dejar fuera al coach de pitcheo Larry Rotchild, que se llevó con él a Yu Darvish y Blake Snell, ni modo la cuerda se revienta por lo más delgado.

HOY jueves en parque de beisbol Chacho Córdova de Estancias, estarán iniciando el primer juego final de campeonato de la Liga Recreativa 60 Años y Más, los Broncos de Mueblería Cañamar, estarán ante el fuerte equipo XX de Estancias, me platicó Alejo Peña el timonel del equipo local, que tiene un As en la manga para frenar la artillería de los Broncos, pero cuidado que también el Pinolo Pérez, tiene bastante colmillo, para dirigir finales de campeonato.

LOS récords se hicieron para romperse, uno de ellos del Coahuilense Monclova-Frontera Joakim Soria que en el 2008 estableció la marca de 28 salvamentos en Grandes Ligas, al salvar 42 juegos para si equipo Reales de Kansas City, su mismo récord lo superó en el 2010 con 43, alguien me recordó que hace 15 años o más, le llevaron a Víctor Favela gerente deportivo de Acereros de Monclova, a Joaquín, así lo escribíamos cuando estaba en Ligas Pequeñas de Monclova, le informaron a Víctor, "Tiene unos disparos con excelente velocidad 87 millas", no lo vio con buenos ojos, y solo manifestó ¿le falta mucho al chamaco?, al vuelta de año los checaron buscadores de talento de Diablos Rojos, que ellos si conocen de beisbol y lo firmaron, dos años después apareció en el beisbol de estados Unidos, en donde la fecha, se encuentra triunfando y Víctor Favela ¿en dónde quedó?

A MÍ no me lo crean, pero en el cumpleaños del "Gato" Guillermo Martínez, dicen que estarán presentes los dos "carnales", es más va a invitar de padrinos de música a la "Liebre" Jesús Valdez y a Julián García, grandes amigos del beisbol amateur de Monclova, después les digo en donde va a ser la pachanga.