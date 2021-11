BUENOS DÍAS... AYER en la tarde, reanudaron sus entrenamientos los campeones estatales de Coahuila, el conjunto de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, que estará representando a nuestro estado, en el campeonato nacional a celebrar del 5 al 11 de diciembre en Cadereyta Nuevo León, ahí estarán presentes Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, La Laguna, Jalisco, Sonora, Veracruz y Sinaloa, hasta el momento asisten a los entrenamientos que se están celebrado en el Rogelio Montemayor Raymundo Arauza, Martín Banda, Santos Vázquez, Jesús Reyna, Álvaro García, Sergio Rangel y los hermanos Gilberto y Felipe Mena, el domingo tiene juego de exhibición para que vaya la raza, apoyarlos en la compra de quinielas.

ESTE sábado se juega la última jornada, en la Liga de Futbol Master City de Monclova, todos los equipos van por la victoria que los lleve a los octavos de final, en grupo A, B y C, en el primer grupo ya tienen boleto CDM, Independiente Monclova, Tigres, Amigos de Jassiel, Atlético Americana y falta dos más, en el Grupo B amarrados Halcones Chinameca, DTCO, Aceros Monclova, Leones del Río, Colonia Borja y Tecni Techos, falta dos, y en el grupo C van a la liguilla Abogados, Gallos del Sur, Polonia, Miravalle y Real San Buena, ojalá y el clima esté perfecto para que se realicen estos encuentros.

Y DESDE hoy hay que ir calentando el beisbol de estufa de LMB de verano, ya se acerca la fecha de la convención del beisbol organizado de donde saldrán buenas noticias, por cierto, Tecolotes de Nuevo Laredo, ya dieron a conocer la contratación del nuevo mánager el estadounidense Mark Weidemaier, bueno al menos así lo informó a la Prensa la Directiva del Club de Béisbol Tecolotes de los Dos Laredos, que encabeza el presidente del Consejo de Administración, José Antonio Mansur Galán.

Y LLEGÓ, el rol de juegos de la Liga Ribereña, dicen que unos pendientes y otros de Play Off aunque faltó poner en el lugar que juegan, mejor vamos a esperar que se normalice la situación, porque en la categoría de 11-12 años, los Rieleros de Frontera, no van a jugar hoy ante Diablos Obrera, porque se fueron a un campeonato de beisbol invitación a Mazatlán, ¡bendito ellos que tienen dinero!, pero en fin vamos a esperar, aunque el compromiso, es primero con la Liga, pero sabrá Dios, que pensará de ellos el presidente del circuito Manuel Cantú, me figuró que ya se cansó de regir los destinos de esta prestigiada liga, lo bueno que ya la asamblea de cambio de directiva en diciembre para que se vaya a descansar, de una vez les dijo la dirección no es hereditaria, que venga otro que le guste estar al lado de los niños beisbolistas, ¡como dice Sebastián Pinales! Ojalá y los mudos, ya se quiten un día el cubre bocas, para que se hagan escuchar.

Y EN beisbol invernal los Diablos Rojos de México, fueron víctimas de Guerreros de Oaxaca caen con pizarra de 17-7 y de esta forma se empata la serie por el tercer sitio, en otro lado los Pericos de Puebla, están dando pelea a Veracruz-Yucatán, la serie hasta al rojo vivo, es más ya platicaron los magnates del beisbol de Puebla, que el 30 de noviembre, será recordado con homenaje póstumo, al dueño de la franquicia del equipo "emplumado" contador Rafael Moreno Valle Sánchez, con motivo del primer año de su sentido fallecimiento, el evento será en el estadio Hermanos Serdán.