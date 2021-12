BUENOS DÍAS... BASTANTE competitiva se encuentra la pelea en el presente Campeonato Nacional Juvenil 2006, que se está realizando en esta ciudad de Monclova, en este categoría en el Grupo A, se empataron algunos encuentros, y todos ahora pelean su pase a la siguiente ronda, en el tercer juego de esta día, ya se van a comenzar a separar los equipos, según, comentó ayer a La Voz de Monclova el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, en el Grupo A estarán Coahuila A, Tabasco, Nuevo León A y Tamaulipas A, les recomiendo a los amantes del futbol de esta ciudad de Monclova, asistan a presenciar estos encuentros al parque Xochipilli y a la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

POR CIERTO en estos juegos algunas selecciones están siendo dirigidas por futbolistas de renombre, que ya estuvieron en diferentes ligas del mundo, como es el caso del argentino Esteban Alberto González, que viene dirigiendo al seleccionado de Tampico Madero, hablé con él unos 15 minutos antes del juego en que derrotaron a Nuevo León 5 goles a 1, me platicó que trabaja en academias de futbol de Tamaulipas, preparando selecciones para campeonatos nacionales, en diferentes categorías, claro Esteban mucho, desde que debutó en el 2000 con Boca Jr., Chievo Verona de Italia, Lugano de Suiza, deportes Tolima de Colombia y Millonarios de este mismo país en el 2003, hasta que llegó a México en el 2005 con los estudiantes de Santander, ahora es un entrenador de mucha valía para el estado de Tamaulipas, así lo vi ayer.

SEGÚN los conocedores del deporte rey, el equipo de la Acereros Jr., de Monclova, no van a dejar volar a los emplumados de Puebla, dice el Cubano, "No sé porque estaba perdiendo el equipo de casa, si cuenta con efectivo bateo, y excelente bullpen, por ahí tenemos Ramiro, tres o cuatro muchachitos que en el 2022 van a dar el tirón con el equipo base de casa... y en beisbol infantil este día reanudan acciones de Play Off, en la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, en la categoría 13-14 años en parque Rogelio Montemayor chocan los equipos Rieleros A ante sus compañeros Rieleros B, en el segundo encuentro de Play Off, ya el sábado están programados más desafíos, en otras dos categorías, por lo pronto hoy descanso.

NI MODO, la selección Coahuila B, ya regreso del Campeonato Nacional de Beisbol Súper Master 50-59 años, que debe de concluir este día por Cadereyta Jiménez Nuevo León, a los "Chicharrones" de Armando Rodríguez los trataron mal dos victorias y dos derrotas, fallaron en todo, los equipos que todavía caminaban invictos y estaban aferrados de la cima eran, Sinaloa, Nuevo León A, San Luis Potosí Laguna A y Coahuila A, este día habrán de decidir su suerte los otros equipos restantes, inician semifinales de campeonato, y el sábado debe de concluir todo este campeonato nacional, por cierto, hubo un total de 28 equipos participantes divididos en 4 grupos, ahí estuvo Monclova o sea la Liga Recreativa de 50 años de ciudad Frontera.