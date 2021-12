BUENOS DÍAS... BUENA cobertura estamos dando a algunos resultados de Play Off y juegos pendientes de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, juegos que se suspendieron con los campeones que trajo a Monclova la Región V, afiliada a la asociación de Ligas Juveniles de Beisbol de la República Mexicana, en 3-4 y 5-6 años la Ribereña sacó boletos a juegos nacionales, recientemente Kaletk Favela y compañía también trajeron de Nuevo Laredo Tamaulipas el boleto para ir al campeonato nacional de beisbol a ciudad Obregón Sonora, esto en la categoría 7-8 años, así que señores mánagers, madres de familia, hay que comenzar a vender tamales, o hacer rifas, para que tengan recursos para ir en el mes de abril del 2022 a cumplir con esos compromisos.

Y HABLANDO del beisbol Ribereña, ayer están bien trenzados en el tercer juego de Play Off Acereros ante Halcones, eso sucedió en las instalaciones del parque Xochipilli, buen duelo de picheo de los dos rivales, el marcador 4-3 en la segunda entrada, hoy jueves no hay encuentros programados, pero el viernes en 11-12 años inician Play Off en el Rogelio Montemayor Rieleros ante Gigantes a las 15-30, en Xochipilli Acereros ante Sultanes, el sábado en el Raúl Gálata a las 4 juegan Diablos A ante Gigantes B, y el domingo en el Raúl Gálata a las 10 Diablos Obrera reciben a los Bravos del Teocali.

AYER reanudaron sus juegos los masters en torneo Copa Oro, los siete equipos participantes buscan el pase a la liguilla del campeonato Copa Oro, Unión C, estaba agarrado con San Buena en campo de COPSA 2, en COPSA uno Independiente; Monclova llevaba ventaja ante colonia Borja, y en la cancha alfombrada de "Chavín" Rivera de colonia Obrera el CDSCO del Doctor Víctor Hugo Araiza estaba dando pelea a colonia Obrera de Pepe Cuevas.

EL ARQUERO monclovense Sebastián García, se siente agradecido con Dios, por el éxito obtenido recientemente en Juegos Panamericanos, agradece a sus entrenadores que lo hayan llevado a subir al podio de los campeones, también felicitó a mis compañeros, que defendieron con honor la franela de nuestro México Lindo, comentó; me voy a preparar todavía más, con el objetivo de seguir triunfando el año venidero, porque ahora seguir entrando a la selección mayor, su meta los Juegos Olímpicos, y claro va a cumplir su sueño.

FELIZ como una lombriz anda el profesor Rigoberto Cárdenas Baltazar hijo de mi gran amigo Juan Antonio "Chato" Cárdenas, tremendo lanzador de antaño y actualmente dirigente de los campeones XX de Estancias en beisbol de 60 años, al profe Rigo, le dieron reconocimiento por su brillante desempeño como profesor de Educación Física, lástima que nunca de acerca a los medios de difusión para conocer su trayectoria deportiva

UN FRATERNAL abrazo para el amigo Juan Reyna, de mi natal Sacramento Coahuila, es padre de la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, la mejor alcaldesa de Coahuila, por el apoyo que está brindando al deporte de la región, su padre fue patrocinador y dueño del equipo Cachorros de Sacramento, que estuvieron presentes en LBNC, equipos que fue sub campeón en dos ocasiones.