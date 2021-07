BUENOS DÍAS…. CON una sonrisa de oreja a oreja, vi el día de ayer, algunos dueños de hoteles y restaurant, cerca de 1000 turistas llegaron a esta ciudad de Monclova, para que sus hijos participaran en el Campeonato Nacional de Beisbol 9-10 años que federación trajo a este lugar, lo malo que estos negocios nunca han aportado nada para el deporte, menos para estos campeonatos nacionales que se han realizado en Monclova, recientemente el licenciado Juan Elizalde Vallejo, dirigente del Futbol Amateur Asociado, trajo hace unas semanas, tres campeonatos estatales de futbol, otra aportación para los negocios de esta ciudad, pero ni un garrafón de agua aportan esas gentes, en fin ahora Ariel Flores, trajo este campeonato nacional, que dejará buena derrama de pesos toda la semana.

CERCA de 14 autobuses de turismo, camionetas y carros, llenaron ayer las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal Nora Leticia Rocha De la Cruz y parque Xochipilli Dos, nosotros la gente de la prensa, que nadie nos toma en cuenta, a correr de un lado para otro, para llevar este día a los visitantes la noticia, esos triunfos obtuvieron ayer los representantes de Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Baja California, en fin el campeonato se reanuda hoy a las 9 de la mañana, agradezco a los sufridos anotadores el apoyo que les brindan con los resultados, ojalá y Ariel Flores, los premie por este esfuerzo.

HOY LLEGAN al Coloso del Norte los Tecolotes de los Dos Laredos, sin temor a equivocarme debe de ser Francisco “Látigo” Ríos, quien corte el vuelo de los Tecolotes, en este primer desafío, ya los demás será decisión del nuevo timonel…

EN TIJUANA la organización no acepta error, me platicó ayer Chilo Tijerina, que ahí estuvo el domingo en esa franja fronteriza, y se dio cuenta de que la organización de los Toros dio las gracias al mánager Omar Vizquel, dicen que el motivo es haber perdido los últimos seis juegos de los 10, tres de ellos en forma consecutiva, lo bueno que cuentan los astados, con un excelente gerente deportivo como lo es Óscar Romero, quien ya nombró el regiomontano Homar Rojas como mánager interino, mientras concluye el rol normal, Homar estaba como coach de banca, y les pronostico una cosa, va sacar los toros de la barrera, y con ello a triunfar, ya lo hizo en dos ocasiones con Acereros de Monclova, y sin estrellas.

AYER ME reportó el hombre deporte de Sacramento Luis Salazar, que los Astros de Sacramento del “Chamaco” Heredia y Sebastián Pinales, tienen la mesa servida, para que el domingo inicien la guerra final en beisbol de la Liga Ranchera, enfrentando a Indios de Nadadores….

AYER cumplió un año más de vida, aquel glorioso corredor de maratones licenciado en educación física Eugenio Martínez, me habló para estar con él, pero tuve algunos contra tiempos, ando a pie, aparte se me terminó lo económico en cada Taxi y mejor me aguanté, NIN fue un corredor de los mejores, estuvo en comité olímpico en 1966, y como candidato para los Juegos Olímpicos de México 68.