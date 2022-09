BUENOS DÍAS... CIUDAD Frontera, su pintoresco Parque de Beisbol Ferrocarrilero de la Sección 29, estará luciendo este día sus mejores galas, al filo de las 3:30 de la tarde, se estará efectuando el acto de inauguración de la Liga Recreativa de Beisbol de 60 Años, un evento que será coordinado por LIVE softbol y beisbol y sus dinámicos representantes, el circuito, ya tiene dos jornadas que han realizado y mañana iniciarán la tercera, los equipos que ya estarán presentes en este acto son; los campeones Chicos Malos de Mario Esquivel Vélez, XX de Estancias de Alejo Peña, Phillips De Santos Gaona, Tecolotes de Castaños, Damasco de Luis Esquivel, el equipo Piratas, los Astros de Avilio Camacho, Potros de la Occidental, Tigres de Jesús "Win" Morales e Indios del Pinolo Pérez y el Pichi Sillas, ojalá y que todos los integrantes de cada equipo, lleguen temprano para sacar la gráfica que hará historia, en estos iconos del beisbol de antaño.

Y HABLANDO de beisbol, me comunicó ayer Hugo Delgado, que este domingo 25 de septiembre en Unidad Deportiva de San Buena, se estará realizando el acto inaugural de la edición 2022 de Invierno de la Liga Ranchera de Primera Fuerza, la temporada será dedicada en honor de Manuel Rodríguez Adame, un sanbonense que se distinguió en el beisbol de la región, como en su momento también lo hizo Armando "La Ticha" Charles de esta misma población, la Liga Ranchera, nació en Nadadores, después tuvo como sede Sacramento, ojalá y que todavía estuviera con nosotros, el "caballero del puro" Aurelio Monteagudo Cintra (+), un distinguido amigo que mucho ayudo a los equipos de Monclova y Saltillo, llevando peloteros de talento, unos que lucieron con Acereros de Monclova ya en los años del 87, 88, 89.

AURELIO Monteagudo Cintra, entre sus planes, me platicaba que tenía la idea de dotar a mi natal Sacramento, de una Unidad Deportiva, eso en las reuniones que cada lunes teníamos en el Lago de los Cisnes, sitio en donde se concentraba la crema y nata de reportes, comentaristas de radio y televisión, Monty que abandonó Cuba, para irse a residir a Venezuela, al lado de su padre René Monteagudo, debutó con Mineros de Coahuila en 1977, gano 16 juegos y perdió 18, en aquellos años, lanzaban las nueve entradas y no cinco como ahora acostumbran, antes de llegar a Monclova jugó con Pericos de Puebla, Aguascalientes y Veracruz, recuerdo que un 8 de noviembre de 1990, paso a Saltillo, traía un prospecto de Piedras Negras o Allende, algo comentó, después de dejar al chamaco con Saraperos regresó a Monclova, siendo un 10 de noviembre del 90, cuando ocurrió un accidente automovilístico en donde perdió la vida, me dijeron que faltaba 9 días para cumplir sus 47 años.

TODO ESO lo recuerdan todavía los lanzadores estrella de ciudad Frontera, Rogelio García, Armando Pruneda, Pablo Ruiz y el fallecido Florentino "Chanate" Vázquez y Ezequiel Cano, que gozaron de su brillante amistad, cuando se convirtió como mánager de los Acereros de Monclova en 1988, don Aurelio Monteagudo estuvo en Grandes Ligas con Atléticos de Kansas City, Astros de Houston, nos platicó que su señor padre René Monteagudo estuvo con Senadores de Washington y Filis de Filadelfia, honor a quien lo merece.