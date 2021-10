BUENOS DÍAS... COMO DICEN por ahí recordar es vivir, y este día, de eso hace 35 años, recuerdo haber entrado por la puerta grande, en esta casa editora que hoy se llama LA VOZ DE MONCLOVA, fue un 11 de octubre del 1986, cuando nos tiramos a fondo, para sacar un día después la primera edición de este diario de verdad, una sonrisa reflejó el semblante del Ingeniero y dijo con orgullo, "No me fallaron, ahora si raza, a darle para adelante, cuenten con mi apoyo", así amables lectores nació este diario que ahorita tienen en sus manos, y que en su momento tuvo las mejores plumas y editores de vasta experiencia, la nueva tecnología llegó y con ella se fueron retirando muchos, para darle paso a la nueva generación.

EN ESTE mismo sitio me encontraba yo, tres años ante laboraba para La Opinión de los Licenciados Guerrero de Torreón, pero ellos decidieron vender todo al Ingeniero Salvador Kamar Apud, quien también me invitó a ser parte del staff de reporteros estrellas, en la actualidad, aquí estoy de regreso, saboreando al lado de mis juveniles compañeros este 35 aniversario de vida, pero extrañando a mis ex compañeros de antaño, que llegaron al Palacio Celestial, mi hermanos Lupe Ortiz, Víctor Manuel Infante de Anda, Señor Tamez, la señora Toñeta Palma, Celestino Vázquez jefe de impresión, y otros más, que hoy lo recuerdo con cariño.

YA EN otro tema, los futbolistas de la colonia Obrera, se unen a la pena que embarga a la familia Espinoza, por el sentido fallecimiento del jugador Ricardo Espinoza hijo, que perdiera la vida la noche del jueves, tras interceptarlo un tráiler por el libramiento frente a Colinas, Ricardo, había cedido su finca a los campeones del equipo Milea Obrera, pero a eso de las 12 de la noche le hablaron para que fuera a cerrar, y ahí minutos después perdió la vida en impactante choque, mis condolencias al licenciado Espinoza.

LES PLATICO algo del Jerry "Puma" Estrada, bueno su nombre es Gerardo Hernández Estrada, nació el 10 de enero de 1958, fue otro de los alumnos del maestro Alberto Mora y del Chacho Herodes, es más este último lo indujo para que viajará a la ciudad de México, en busca del éxito, como lo logró años después, su carrera profesional más firme la inició en 1980 en México, cortando cabelleras a Cachorro Mendoza, Tony Arce, Franco Colombo, Javier Llanes. A Kato Kun Lee, al lagunero Stuka y a l invicto Javier "La Tijera de Oro" Cruz, pero también el monclovense participó en películas, una llamada el Hombre de la Máscara de Oro, hace poco fue entronizado en el Salón de la Fama del Deporte de Monclova.

YA VOLVIÓ Carlos Alán Sepúlveda a ser protagonista de la victoria de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, que vencieron a Tomateros de Culiacán para quedarse con la serie ante los campeones, el marcador fue de 7 carreras a 4, aquí también hubo destacada actuación a la ofensiva de Michael Choice, Cristian Delgado, Víctor Mendoza, Alonso Harris y Juan Carlos Gamboa, hoy abren serie de tres juegos en Ciudad Obregón Sonora.