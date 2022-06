BUENOS DIAS... CON LA bendición de Dios, el día de ayer los Acereros de Monclova, iniciaron serie de tres juegos ante Leones de Yucatán, es el inicio de la segunda vuelta, del calendario regular de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, todos los peloteros van bien motivados, pues a raíz del Juego de Estrellas, algunos disfrutaron los tres días, acompañados de su familia, Monclova la capital del Acero en América Latina, impresionó a algunos comentaristas, "creíamos que era una ciudad olvidada", me comentó un amigo de Tabasco, pero veo que tienen una Seguridad Pública, tremenda y por eso caminamos en la noche con mucha confianza, nos vamos impresionados por la clase de atenciones, y eso en realidad a mí, me enorgullece, fue mi Juego de Estrellas número siete, y como me dijo Pedro Meré, si continúo en la organización en el 2023, usted será mi huésped de honor.

BUENO regresando con el inicio de las serie de ayer martes, Acereros y su estratega el "Coyote" Matías Carrillo, confiaba en domar a los Leones, primero con Jesús Reyes, después con Wilmer Ríos y en el tercero con Eduardo Vera o Geno Encinas, Leones de Yucatán ya tenía programado a sus tres lanzadores, siendo ellos Henderon Álvarez, Yoanner Negrín y Radhmés Liz, esta salida por el sur, es suma importancia para los Acereros, pues se contemplan posteriormente dos series más con Piratas de Campeche, ahí el "Pato" Daniel Flores, dijo que espera con ansias hacerle frente a los campeones del 2022, bueno todo se puede, ya logrando el raid, los Acereros cierran el mes con Olmecas de Tabasco series del 28n al 3º de Junio, ya después regresan a la ciudad de las tortilla de harina de Monclova, para descarrilar la máquina de los rieleros de Aguascalientes.

Y EN BEISBOL del Pacífico, ya se calentó el ambiente, por cierto el Club Cañeros de Los Mochis se sigue preparando y anunció este lunes los nombres de los 3 prospectos de la región que se enlistarán como primeras firmas 2022, ellos son José Carlos Orrantia, Francisco Pazos y Juan Pablo Cota llegan, al club bajo el formato de Primeras Firmas, mecanismo con el que los equipos de Liga ARCO, que protegen a jóvenes prospectos de la región, por ahí cerquitas me dicen que el Club de Beisbol Venados de Mazatlán cumplió el primer objetivo de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga ARCO Mexicana de Pacífico, al lograr reforzar el pitcheo y darle fuerza a los jardines en el pasado Draft 2022, celebrado de manera virtual.

FUE Ismael Barros, presidente de Club Venados de Mazatlán, quien se mostró satisfecho por aprovechar la primera posición en el Draft 2022 de la LMP, "Conseguimos el primer paso, buscamos fortalecer el pitcheo de Venados, esa es la parte que siempre nos ha caracterizado y se logró con la integración de Elkin Alcalá, un lanzador joven que tiene mucho todavía con apenas 24 años, pero además ha ganado experiencia y es una carta fuerte en el Caribe, largas credencias positivas, también", en el caso de Tito Polo, bueno se fortalece una parte ofensiva del equipo, pero seguiremos en negociaciones.