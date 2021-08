Con la soga el cuello, tienen los Toros de Tijuana a los campeones Acereros

BUENOS DÍAS...CON la soga el cuello, tienen los Toros de Tijuana a los campeones 2019 de LMB, el equipo Acereros de Monclova, tres antes del juego de ayer, contaban con 3 victorias consecutivas, en serio no sé cómo las sacaron, me dicen que por mala dirección, otros que falló el picheo abridor, mientras que unos comentaristas de los buenos, aseguran que fue mala la dirección de Pat Listach, ni modo el beisbol también castiga y ese puede ser el castigo que está recibiendo nuestra Furia Azul, tres titulares fallando a la hora de batear, aparte la excelente dirección que han tenido los Toros, al mando del regiomontano Homar Rojas.

HOMAR ROJAS, fue timonel de los Acereros de Monclova en el 2015, si hubiese regresado en el 2016 con el mismo equipo de casa, quizás lo habría convertido en campeón o sub campeón, pues contaba con un plantel bien aguerrido, no se dieron las cosas Ancira vendió la franquicia al licenciado Gerardo Benavides Pape, hombre que prometió nos daría un título, y ese llegó en el 2019, un primer título de campeonato después de 45 años de sequía, lo anterior viene porque Homar Rojas, este año debutó como mánager de los Sultanes de Monterrey, pero como al conjunto regio, le quitaron sus titulares para reforzar a Bravos de León, no se dieron las cosas y la organización de Sultanes, le dio las gracias a este mánager triunfador.

ANTES que nada quiero aplaudir ese gran gesto de la organización de Acereros de Monclova, al realizar la invitación a la campeonato mundial juvenil de Tiro con Arco, Dafne Valeria Quintero García, por haber obtenido el primer lugar por equipos en Polonia, ella se encargó de lanzar la primera bola, antes del inicio del primer juego en Monclova este viernes, en la serie de Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, mejor la hubieran dejado que lanzara todo el encuentro.

BRONCOS de Mueblería Cañamar, sorprendió en el primer juego de Play Off a los Phillips, al ganar con marcador de 9 carreras a 4, a mi modo de ver el juego, los errores le costó la derrota a Héctor Olveda, aunque a decir verdad el ganador Gerardo Rodríguez Sonora, tuvo buen control en el centro del diamante, por Broncos hubo destacada actuación a la ofensiva de Ramón Valadez, Sergio Quintero, Gerardo Carmona y Eduardo "La Diabla" Jordán, en los últimos números que proporciono Horacio Zertuche presidente de la liga, dijo que el campeón bateador del circuito 60 años y más fue Candelario Martínez del Club Astros con 680.

HOY tenemos Carrera Ciclista el gran 3er Serial de Ruta, que organiza el Team Chávez- Aguirre y que contará con bolsa de 5 mil pesos, que serán repartidos entre los ganadores, a las 8 de la mañana, darán el banderazo de salida, con meta de llegada enfrente de tiro al blanco, por el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, el recorrido será rumbo a Candela, una hora antes del evento, todavía se aceptan inscripciones, todas las categorías estarán presentes.