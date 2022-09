BUENOS DÍAS... CONCLUYÓ con éxito la Serie del Rey, Leones de Yucatán de los Hermanos Arellano Hernández, (Juan José y Erick) felices porque su objetivo de ganar el título, se hizo realidad, desde el 2019 en que perdieron la batalla ante Acereros de Monclova, también en siete juegos, comenzaron la restructuración de su equipo, no fue un súper equipo, fue un conjunto de hombres, no de nombres que el lado del "Chapo" Vizcarra, hicieron lo necesario para llenar a la recta final de campeonato, una valiosa llegada de José "Cafecito" Martínez, quien llegó para Acereros de Monclova, no le aguantaron su rehabilitación, lo dieron baja, llegando a Yucatán, para convertirse en el verdugo del bullpen primero de Diablos Rojos y después de Sultanes de Monterrey.

TAMBIÉN alabó ese espíritu combativo y grandioso amor a la camiseta que demostró el lanzador ganador el venezolano Henderson Álvarez, quien tras haber recibido fuerte impacto en su brazo de lanzar, que lastimó sus canchillas, no quiso abandonar el encuentro había dicho antes del juego, "voy por todo o nada", fue hasta el cierre de la octava entrada, cuando dejó el montículo, había recibido solo 6 hits para una carrera de los Sultanes de Monterrey, ¡Que pasó, porque falló la artillería de los Fantasmas Grises de Monterrey?, nada, simplemente no le pudieron pegar a los disparos del lanzador de Venezuela Henderson Álvarez.

Y AQUÍ en la vecina ciudad Frontera, ayer en la tarde, se efectúo en acto inaugural de la Liga Recreativa de Beisbol de 60 Años, por ahí hicieron acto de presencia distinguidas personalidades, amantes del deporte rey actual y de antaño, me dio gusto convivir por un par de horas con ellos, recordando los años del 60´s y 70´s cuando existían aquellas ligas de beisbol Intercolonias, Salomón Jamin, Pablo Puebla, Fernando "Pichi" Padilla, Industrial, Monclova y otras más, los equipos que hicieron su presentación fueron, los actuales campeones Chicos Malos, XX de Estancias, Phillips, Tecolotes Castaños, DAMASCO, Piratas, Astros, Potros, Tigres e Indios.

EN EL Pacífico informan que el joven prospecto de los Rockies de Colorado, Coco Montes, se une a la legión extranjera de Los Águilas de Mexicali, para enfrentar su compromiso dentro de la Temporada 2022-2023, el nacido el 7 de octubre de 1996 en Miami, Florida, de 25 años de edad, fue seleccionado en el 2015 por los Nacionales de Washington y más tarde, fue tomado por los Rockies de Colorado en 2018, de perfil diestro a la ofensiva y defensiva, Montes ha destacado dentro de su recorrido por sucursales por su seguridad con el guante dentro del cuadro para conjuntar grandes labores defensivas, en 2022, jugó en clase AAA para los Isótopos de Albuquerque, con quienes consiguió con su madero un importante .283 de AVG, además de conectar 117 indiscutibles y 49 extra base, de los cuales 19 batazos se fueron para la calle, Coco Montes es el cuarto elemento importado que formará parte del roster de Los Águilas de Mexicali, quienes entrenan de forma permanente dentro de diamante en El Nido de Los Águilas, el vuelo de los emplumados dentro de la LAMP iniciará a partir del próximo 11 de octubre, cuando Águilas de Mexicali visiten a Sultanes de Monterrey.