BUENOS DÍAS...¡CUÍDENSE! Acereros de Monclova y Toros de Tijuana, son los equipos a vencer ya en recta de Play Off de la zona norte en el beisbol de verano, al menos así me lo platicaron ayer, los personajes que si saben de beisbol profesional Jorge Carlos "La Coquena" González y Jorge Piña Amaya, ellos siempre están al tanto de lo que realiza la Furia Azul dentro del terreno de juego, esa masacre que le recetaron la noche del miércoles a Guerreros de Oaxaca, es un adelanto de lo que van a realizaren juegos de postemporada, el bateo de Addison Rusell, Bruce Maxwell, Juan Pérez y Rodolfo Amador esta encendido, que decir de Noah Perio, de Alex Mejía, Chris Roberson y Chris Carter, ya despertó y van a dar la sorpresa en la primera serie de Play Off que los pupilos del "coyote" Matías Carrillo, vayan a sostener.

ALGO interesante es que ya regreso con éxito al cerrito de las responsabilidades Eduardo Vera, se vio imponente, con disparos rompientes, rectas de 93 millas, dando la certeza que tuvo una rehabilitación fabulosa, como también la tuvo Carlos Bustamante, ellos al lado de Wirfin Obispo, son el punto de apoyo de los lanzadores abridores, Wilmer Ríos, Josh Lowey, Héctor Velázquez, la nueva legión Holden Bernhardt, Deunte Heath y Buddy Baumann, todos ellos van a sorprender propios y extraños con su participación, pero recordando que también tenemos por ahí a un Francisco Peguero, Roberto Castro, y otros más que deciden el juego con un tablazo.

EN OTRA información se comenta que los Tecolotes de los Dos Laredos y su manager Félix Fermín renovaron contrato para el año 2023 antes de finalizar la actual campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, una situación bastante singular en el beisbol profesional pues los managers generalmente firman poco tiempo antes de iniciar cada temporada, bueno la directiva de los Dos Laredos encabezada por José Antonio Mansur Galán informó sobre el regresó de Fermín para el próximo año con el objetivo de mantener al equipo en un plano protagonista como lo están haciendo en la presente campaña, los Tecolotes se mantuvieron como lideres de la zona norte en la mayor parte de la temporada 2022 y ha 11 juegos de finalizar el rol regular se encuentran en el segundo lugar detrás de los Toros de Tijuana con marca de 49-26, además, el equipo dirigido por el dominicano podrá pelear por su ansiado quinto campeonato (el último fue en 1989) pues ya tienen asegurado su boleto a la postemporada.

VAMOS con todo, dicen los Mets de la sección 29 de ciudad Frontera, los ahijados del alcalde de ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, estarán viajando rumbo a Morelos este domingo, para iniciar serie de cinco encuentros ante los Agricultores de ese lugar, por lo pronto pronostican un lleno a reventar en el parquecito Santiago B. González, los Mets de la capital rielera de Coahuila, van bastante motivados, primero por ganar la serie a Lobos de Nava y segundo por vez primera debutan en Play Off en esta liga instrucional del Norte de Coahuila, la mejor del país.