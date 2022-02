BUENOS DIAS...DIGAN lo que digan por ahí, el licenciado Gerardo Benavides Pape, director general de Acereros de Monclova, nos está cumpliendo a nosotros como aficionados y seguidores del equipo de casa, me comenta el doctor Rolando Iruegas, Fito Guajardo y Heberto Rodríguez Mona, la contratación de peloteros alto prestigio en Grandes Ligas, lo dice todo, la última sorpresa, el jardinero de la Gran Carpa Josh Reddick, dijeron que este miércoles firmó contrato con los Acereros de Monclova para estar presentes en la edición 2022 de Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

PURAS contrataciones bombas que va a explotar en los 15 estadios en donde estarán presentes, para la venidera temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, Acereros de Monclova, luego de firmar al venezolano Pablo Sandoval, adquieren al jardinero ex de los Astros de Houston, Josh Reddick, que cuenta con un total de 13 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas de Grandes Ligas, ya antes la organización había dado otras brillantes contrataciones con los lanzadores Héctor Luján y Rubén Alaniz, todos estos movimientos que está realizando los directivos de la organización, le estarán dando más prestigio a la Liga Mexicana de beisbol de verano.

JUAN PABLO Palacios. Hijo de un icono del beisbol de antaño, y experto el beisbol profesional, escucho a comentaristas de la televisión de México, y otros estados, aseguran que con las firmas de Sandoval y ahora de Reddick, los Acereros de Monclova están armando un equipo de primer nivel para la temporada 2022 de LMB, apuntándolos desde ya, como altos candidatos al título, pues ojala y se cumpla el objetivo, se lo merece la afición, pero mejor vamos a esperar.

EM OTRA noticia que llego el miércoles, me informan que el dominicano Erick Aybar no piensa frenar su brillante carrera, ya que ese día formo hora firmó un contrato con los Algodoneros de Unión, o sea ya no entraba en los planes de los Acereros de Monclova, quedando como agente libre, por cierto Aybar no vio mucha acción en la Liga Dominicana 2021 donde ha vivido sus mejores tiempos, Erick Aybar oriundo de Bani, República Dominicana, tiene ya 37 años de edad y dos de ellos en la Liga Mexicana, durante su última temporada en la Liga Mexicana bateó para 318 con 318 de OPS, 67 hits, 15 dobles, 3 jonrones y 23 carreras remolcadas.

AYER fue despedido por gran cantidad de aficionados y jugadores de la pelota blanda el "zurdo" Vielma, ya agotado por el paso de los años, nuestro padre celestial, lo requirió en su morada, su va al reunir como otros jerarcas que por años promovieron el deporte por el Sector Oriente. !Descanse en Paz!.,

EXCELENTE y nutritiva la visita que el receptor de Acereros de Monclova, Bruce Maxwell hizo al parquecito de beisbol Raúl Gálata Capote, empleo su experiencia y conocimientos aprendidos en Grandes Ligas, en bien de los peloteritos de los clubs de beisbol de Diablos Obrera, ahí les brindo buenos consejos, para llegar hasta donde Maxwell llegó, fue Ahide Hernández, quien atendió por ahí un puñado de damas que llevaron a su niños ¡Gracias Maxwell!..