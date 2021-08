BUENOS DÍAS.....NO PASA nada solamente, que la mayoría de los aficionados, de la Región Centro de Coahuila, están disfrutando de un verdadero clásico beisbolero, dos equipos que tienen todo, para llegar a la recta final de campeonato, aquí no cabe ningún comentario negativo, pues jugadores, cuerpo técnico y umpires están haciendo un decoroso papel, en el interior del Coloso del Norte, ahí tenemos los resultados, el equipo que juegue mejor seguirá su camino al estrellato, en otra serie los Mariachis de Guadalajara, pueden haber finiquitado anoche su compromiso ante los Algodoneros de Unión Laguna, ya que el martes lograron la tercera victoria consecutiva ante el conjunto Lagunero.

Y FUE precisamente Leo Heras, quien destacó con el bateo, al disparar vuela cercas, pero también lucen a la ofensiva Beau Amaral, Christian Ibarra, Johnny Davis, y Carlos Mendivil y Niko Vázquez, de haber ganado anoche los cantantes, van a esperar al siguiente rival, quizás en este final de semana, un buen descanso y ver cómo les va en el siguiente compromiso...

EN Liga mexicana del Pacífico, ya están las organizaciones, viendo la forma de reforzar sus diferentes departamentos, los Venados de Mazatlán ya andan sobre el cañonero Isaac Paredes que estuvo en el sitio de honor en el bateo, fue una competencia que compartió con José Guadalupe Chávez de los Tomateros de Culiacán y José Heberto Félix de los Algodoneros de Guasave, así como de Norberto Obeso de los Naranjeros de Hermosillo.

EN Liga Recreativa de Beisbol 50 Años, me informa Baldemar Espinoza, que los representantes de Democracia Sindical derrotaron 12 carreras a 1 a Tigres del Oriente, o sea ya los retiraron del camino, por su parte los Atléticos ganan a Rancheros de Estancias 10 carreras a 4, y los ponen out, ya en la recta semifinal los Rojos de Ismael Leija Escalante van ante Atlético en el Rogelio Montemayor, en otro frente del Grupo Uno, el equipo de democracia Sindical estará ante Águilas de la Bellavista, aquí se espera un emotivo duelo de picheo.

EL SEÑOR Presidente Municipal, me platican, ignoró al nuevo patronato de la cancha de pasto sintético de la colonia Obrera que dirige José Luis Rivera Gómez, y autorizó que un muchacho de nombre Alán, realizara torneo y entrenara niños parece que se llama el Club Zorros, es buena la idea en la formación de niños futbolistas, pero también es un lugar de esparcimiento para los abuelos de las Ligas de Futbol Master, que les gusta practicar cada final de semana este deporte, aparte algunos de ellos me platican hicieron aportaciones de 5 a 7 mil pesos para el pasto sintético y las gradas, y no puede ser posible que los dejen fuera y sus juegos los programan en cancha de veteranos y COPSA, ¡ALGO ANDA MAL!

A PUNTO de abrir otra página más en el beisbol de Liga Mexicana los Acereros de Monclova, ayer me dijo el cubano, que en Saltillo, ya están vendiendo boletos para el siguiente Play Off, no le creí, porque el acero de Monclova no se dobla fácilmente, todavía hay Furia Azul para mucho rato, en este mes. Sino para allá vamos.