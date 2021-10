BUENOS DÍAS... ANTES de comenzar con los comentarios deportivos de hoy. Doy gracias a Dios, por darme la dicha de cumplir un año más de vida, agradezco a toda mi familia, primos, sobrinos, lectores y deportistas, las muestras de cariño que me enviaron, por eso es muy importante la unión dentro del deporte, ya que nutres tu espíritu y les das más oxígeno a los pulmones... Hablando de oxígeno, los chamacos de la Liga Recreativa de Futbol Master City que dirige Rogelio Salazar, estarán tomando suficiente oxígeno en el centro de baile La Oh, pues organizan un baile familiar de convivencia, sin lucro, solamente para unir más a los participantes en este circuito, me dijeron que iba a estar por ahí la Sonora Santanera, pero para escuchar música de ambiente, primero "Los Dos Carnales".

HABLANDO de "Los Dos Carnales" creo que en el cumple años hoy de la leyenda del beisbol de antaño, nativo de la calle Lázaro Cárdenas y calle Nueva Guillermo "Gato" Martínez , estará este dueto, lograron la recta de que andaba por aquí, para llevarlo a este festejo, en donde ya soy el invitado de honor, me comentó el exlanzador de los tricampeones Siderúrgicos de Monclova del 64, 65 y 66 Memo Martínez, que también le hizo la invitación otras leyendas del beisbol de antaño, como lo fueron y son todavía Julián García, Jesús "La Liebre" Valdés y el fuerte receptor Joel Lozano, lo recuerdo algunos de ellos, aquellos que representaron a Coahuila en el campeonato nacional de beisbol, que se celebró en La Paz Baja California equipo que dirigió Francisco Lerma.

BUENO fue algo inolvidable lo recuerdo muy bien, pues en esa poderosa selección iba también "El Chato" Cárdenas, por cierto ayer me llevó un 12 de Tecate el Chato, otros que realizaron el viaje, Juan de Dios Quintero, Baldomero Pérez, René Romo, Israel "La Pocha" Rodríguez, Hipólito Suárez que venía de refuerzo del XX de Estancias, no recuerdo si iba Ramiro Sánchez y Luis "Campanita" Martínez, fue un gran trabuco que terminó en tercer sitio nacional.

EN GRANDES Ligas informan que el mánager de los Cardenales de San Luis Mike Shildt, fue dado de baja, Mike fue el ganador del premio al mánager del año en el 2019, durante 4 años a dirigido a los Cardenales, dejando siempre marca positiva y con récord total de 252 ganados y 199 perdidos, dijo el gerente general de los Cardenales, John Mozeliak, a los medios y fans que Cardenales había decidido cortar su relación con Shildt por "diferencias filosóficas" de la dirección que estaba tomando la franquicia.

SE ME PERDIÓ del cuadrante mi paisano Luis "Guicho" Salazar, coordinador deportivo de mi natal Sacramento Coahuila, pero casi estoy seguro que la mañana del sábado va a inaugurar la Liga Regional Ranchera de Beisbol Infantil categoría 11-12 años, de momento en esta región la alcaldesa Yajaira Reyna Ramos, le dio luz verde a Guicho, en la coordinación de los dos equipos de beisbol que juegan en Liga Ranchera Florentino "Chanate" Vázquez, softbol femenil y varonil.