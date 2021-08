El equipo Acereros de Monclova despacharon a los Saraperos de Saltillo

BUENOS DÍAS...MERECIDO descanso ("") es el que están realizando los campeones 2019 del torneo de verano del beisbol mexicano, el equipo Acereros de Monclova, los pupilos de Pat Listach después de despachar a los Saraperos de Saltillo en cinco juegos de Play Off, ahora esperan hasta el lunes para saber, con quien inician el martes la segunda ronda de semifinales de la Zona Norte, como quiera la escuadra, está teniendo sesiones de bateo, robo de bases y no se diga la atención que le están poniendo al bullpen, pero hay que esperar de los resultados que se vayan a arrojar en los juegos que faltan de los Rieleros de Aguascalientes ante los Toros de Tijuana y la serie entre Algodoneros de Unión Laguna contra Mariachis de Guadalajara, al que le toque con la Furia Azul, vayan prendiendo veladores, porque no van a poder con la fortaleza de acero,

AUNQUE los Mariachis pierdan ante los Algodoneros de Unión Laguna, como quiere están en la siguiente ronda, por ser el equipo que acumuló mejor puntuación durante la temporada regular, o sea puede ser el mejor perdedor, pero como dice el cubano, "Ramiro mejor vamos a esperar que concluyan los juegos el domingo, si acaso llegan al séptimo".

ESTE Día reanudan acciones de Play Off en la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años y Más, los Rojos van ante Atlético al campo de Rogelio Montemayor, la escuadra de Democracia Sindical ante Águilas al Parque Ferrocarrilero, en la final del Grupo Dos Orioles ante Bravos en parque infantil de Monclova juegos a las 9:30 de la mañana.

AYER a eso de la una de la tarde, el monclovense Sebastián García y Dafne Quintero estaban dando férrea pelea, por conquistar la medalla de oro, en el campeonato mundial juvenil, que se está realizando en Breslavia Polonia, ellos llegaron a este campeonato tras triunfar en Wolrd Archey, en donde por cierto sumaron un total de 1396 puntos para poder lograr esta clasificación a Polonia.

FELICITEN ustedes este día el mejor portero que ha tenido el CDSCO de la colonia Obrera por 12 años consecutivos y con ellos tres campeonatos desde los años del 80 en adelante, me refiero a José Luis Rivera Gómez, el, popular "Chavín" hoy convertido en un excelente padre de familia, llega a la edad de 76 años, y el chamaco con la gracia de Dios, presenta una condición física favorable. Yo en lo particular le envío un abrazo y mi felicitación porque Dios le mande muchas bendiciones y cumpla más años, en el mes de septiembre, voté porque el Chavín Rivera, ocupe un espacio en el Salón de la Fama del deporte Amateur de Monclova, un lugarcito que ya preparan los socios del Club Deportivo y Social Astros.

EN LIGA Mexicana del Pacífico, los Yaquis de ciudad Obregón tiene confirmada la fecha del inicio de su pretemporada, así como su lista de jugadores nacionales invitados al campo de entrenamiento, será el lunes 6 de septiembre cuando reporten un total de 55 peloteros al Estadio Yaquis, los cuales estarán bajo la tutela del mánager cajemense Sergio Omar Gastélum.